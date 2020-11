Pößnecker Stolpersteine wurden geputzt

Stolpersteine in Gedenken an die Ermordung der Pößnecker Familie Benjamin.

Die Reichspogromnacht jährte sich am Montag zum 82. Mal. An jenem Gedenktag putzten zehn Aktive der „Initiative Stolpersteine Pößneck“ die zwölf Gedenksteine in der Pößnecker Innenstadt. Sie erinnern an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus.

Unter den Putzenden waren auch drei Schülerinnen des Gymnasiums „Am Weißen Turm“, die eine Seminarfacharbeit über die Wahrnehmung der Stolpersteine in Pößneck schreiben. Philipp Gliesing, Stadtführer zum Thema und Mitbegründer der Stolperstein-Initiative, begleitet deren Projekt. „Die Putzaktion fand unter strenger Einhaltung der Corona-Maßnahmen in Zweiergruppen statt“, ist in der Mitteilung zu lesen.

„Aktuell liegt noch nicht für jeden antisemitisch verfolgten Mitbürger ein Gedenkstein in Pößneck. Deshalb plant die Stolpersteine-Initiative eine Fortsetzung der Verlegungen im kommenden Jahr“, teilte die Initiative weiter mit. Außerdem lädt die Gruppe alle Interessierten zu einem Mahngang am kommenden Samstag in der Zeit von 17 bis 19 Uhr ein, in dessen Rahmen alle zwölf Stolpersteine abgelaufen und jeweils kurze Informationen und Berichte zu den einzelnen Schicksalen von den Schülerinnen des Gymnasiums gegeben werden.

Startpunkt hierfür ist das Bindersche Kaufhaus in der Breiten Straße.

Auf den Stolpersteinen finden sich Angaben zur Person und dem jeweiligen Schicksal. Sie werden mittlerweile in ganz Europa für die letzten bekannten Wohn- und Geschäftsorte der Opfer verlegt, die unter der nationalsozialistischen Herrschaft diskriminiert, verfolgt, inhaftiert und ermordet wurden oder überlebt haben.