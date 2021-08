Pößnecker Thinka-Büro an vier Tagen pro Woche geöffnet

Pößneck. Die Initiative und ihr neuer Mitarbeiter, Marco Behrendt, unterstützen in allen Lebenslagen.

Nach dem Motto „Beratung und Unterstützung in allen Lebenslagen“ ist das Thinka-Büro in Pößneck nunmehr an vier Tagen in der Woche geöffnet.

In der Bahnhofstraße 19a ist jetzt auch Marco Behrendt, der neue Mitarbeiter dieses Projektes der Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung, erreichbar. Er unterstützt Ratsuchende kostenlos und unverbindlich.

„Jeder kann, unabhängig von seiner Lebenssituation, mit seinen Problemen zu uns kommen“, heißt es in einer Mitteilung der Initiative. Das Thinka-Büro hilft bei der Antragstellung von Rente oder Hartz IV, beim Schreiben von Bewerbungen oder dem Einrichten einer E-Mail-Adresse, bei Wohnungsangelegenheiten oder dem Vereinbaren eines Impftermin, um nur einige Beispiele zu nennen.

Interessierte sind montags,. mittwochs und donnerstags von 8 Uhr bis 15 Uhr sowie dienstags von 8 Uhr bis 16.30 Uhr willkommen.

Thinka ist ein seit mehreren Jahren im Saale-Orla-Kreis etabliertes, offenes Beratungsangebot mit Einzelfallarbeit in Form von individueller Beratung für hilfebedürftige Personen in allen Lebenslagen. Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert. Gelder steuern zudem auch der Saale-Orla-Kreis sowie die Stadt Pößneck bei.

Nähere Informationen gibt es bei Thinka-Mitarbeiter Marco Behrendt, Telefon 03647/5043682, E-Mail Thinka.sok@diakonie-wl.de