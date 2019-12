Pößnecker treffen sich Heiligabend gern auf ihrem Marktplatz

Auswärtige halten die Pößnecker ein bisschen für verrückt, wenn sie hören, dass sie Heiligabend nichts Besseres zu tun haben, als sich zu Tausenden für eine Stunde oder so auf dem Marktplatz einzufinden.

548. Pößnecker Lichterfest: Die vierjährige Mia auf den Schultern von Papa Enrico Eschrich. Foto: Marius Koity / OTZ

„Anfangs hatte ich auch gefragt, ob das denn sein muss, an Heiligabend aufzutreten“, bekennt Ilse Greiner-Adam aus Rudolstadt. Sie ist die Chorleiterin des Männergesangvereines Liedertafel Pößneck, der zum Lichterfest wie das Amen in der Kirche gehört, und ihre anfängliche Skepsis ist längst verflogen. „Ich komme jetzt seit mittlerweile zehn Jahren an Heiligabend extra nach Pößneck, und ich bin auch schon mal bei Schnee und bei Eis gefahren, und ich muss sagen: Das ist so toll hier!“ Wie so oft habe sie am Dienstag das Lichterfest mit einem Besuch des Christvesper-Krippenspieles in der Stadtkirche verbunden. „Es ist mir eine große Freude!“, resümierte die lebensfrohe Unruheständlerin.

Ungewöhnlich mildes Wetter

Die vierjährige Mia war zum ersten Mal dabei und hatte auf den Schultern von Papa Enrico Eschrich natürlich einen Logenplatz. Mit großen Augen und offenem Mund beobachtete sie das Rathaus im Lichterglanz und die vielen, vielen Menschen. „Ich musste als Kind auch immer hierher“, erzählt der Vater. „Naja, was heißt müssen, das gehört in Pößneck einfach dazu“, ergänzt er mit der Schätzung, dass er seit 1973 oder 1974 zu den Stammgästen der Veranstaltung gehört. Aber nicht bei jedem Wetter. Denn das Ganze soll ja auch Spaß machen.

548. Pößnecker Lichterfest: Lichtkind Nele Wilhelmi. Foto: Marius Koity / OTZ

Das ungewöhnlich milde Wetter vom Dienstagabend – acht Grad über Null sollen es gewesen sein – hatte nach dem Gefühl langjähriger Besucher mehr Menschen zumindest als im vergangenen Jahr auf den Marktplatz gelockt. Die gute Stube der Stadt war jedenfalls bis in Seitenstraßen und -plätze hinein voll. Während Vertreter der Stadt aus Angst vor einer zu gepfefferten Gema-Rechnung lieber nicht antworteten auf die Frage nach der Besucherzahl, schätzten andere Leute „bestimmt 3000“.

Lichtkind erfüllt Rolle mit Bravour

Viele Familien mit Kindern fanden sich auf dem Marktplatz ein und etliche ältere Herrschaften überwanden ihre Wehwehchen, um sich noch einmal das nostalgische Spektakel zu gönnen. So konnte man beispielsweise Heimatkundler Hans Walter Enkelmann ein frohes Fest wünschen. Ergriffen lauschte er den weihnachtlichen Weisen von der Rathaustreppe, um dann festzustellen: „Die Trompeten sind das wichtigste.“

548. Pößnecker Lichterfest: Matthias Hubich und Friedemann Schwarz. Foto: Marius Koity / OTZ

In der stillen Regie von Petra Färber aus dem städtischen Kulturamt waren nicht nur der Männergesangverein Liedertafel sowie die aus Matthias Hubich (Trompete) und Friedemann Schwarz (Flügelhorn) bestehende kleine Abordnung des Posaunenchors der Landeskirchlichen Gemeinschaft zu hören. Drittklässlerin Celeste Marx beeindruckte viele Menschen mit ihrer Interpretation von „Stille Nacht“. Lichtkind Nele Wilhelmi erfüllte ihre Rolle mit Bravour. Und mit einem Gedicht öffnete Lilly Schirpke, ebenfalls Drittklässlerin, das letzte Türchen des Pößnecker Vorleseadventskalenders.

Freude zu teilen, kostet nichts

In seiner Weihnachtsansprache warb Bürgermeister Michael Modde (parteilos) für ein „gesundes Maß“ in allen Situationen des Lebens. Auch erinnerte er daran, dass es nichts koste, Freude zu teilen.

548. Pößnecker Lichterfest: Der Männergesangverein Liedertafel auf der Rathaustreppe. Foto: Hartmut Bergner / OTZ

„Weihnachtsmann! Weihnachtsmann!“, riefen irgendwann die ungeduldig werdenden Kinder. Und dann kam er auch, verkörpert von Uwe Kramer, in einem immer wieder beeindruckenden Schauspiel auf der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Pößneck. Neben den Kameraden sorgten etliche weitere Helfer für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

Zahlreiche Besucher kamen an die Rathaustreppe, um sich das Friedenslicht zu holen, und hierfür standen wieder auch zahlreiche Windlichter mitnahmebereit, die von Frauen und Männer der AWO-Tagesstätte für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen gestaltet wurden. Das Friedenslicht aus Bethlehem hatte zu Beginn des Abends Pfarrer Jörg Reichmann aus der Stadtkirche zum Rathaus begleitet.

„Glühweinmeile 2.0“

Während die meisten Familien mit ihren Kindern nach dem Lichterfest zur heimischen Bescherung eilten, verweilten viele Frauen und Männer noch an den Glühweinständen rund um den Marktplatz und in der Breiten Straße. „Glühweinmeile 2.0“ scherzten Genießer des Heißgetränks.

548. Pößnecker Lichterfest: Etwa 3000 Einheimische und Gäste sollen sich an Heiligabend auf dem Marktplatz eingefunden haben. Foto: Marius Koity / OTZ

Für Irritationen bei etlichen Besuchern sorgte eine Drohne, die während des Lichterfestes über der Menschenmenge flog. Es konnte an Heiligabend und über die Weihnachtsfeiertage nicht geklärt werden, ob diese genehmigungspflichtige Aktion erlaubt war. Die, keine Frage, spektakulären Luftbildaufnahmen tauchten noch an Heiligabend auf Facebook auf.

Der Lichterfest-Brauch geht auf das Mittelalter zurück. An Heiligabend wurde es zum 548. Mal gefeiert. Ursprünglich zogen die Einheimischen mit Lichtern und Laternen zur Christmette, um danach noch eine Weile auf dem Kirch- und Marktplatz beisammen zu bleiben. Das Pößnecker Lichterfest wird mitunter als einmalige Heiligabend-Tradition beschrieben und hat über die Jahre in der Region und darüber hinaus in verschiedenen Abwandlungen etliche Nachahmer gefunden.