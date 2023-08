Pößneckerin bestaunt schwimmende Wellnessoase in Schweden

Söderfors/Portenschmiede. Die Sauna auf dem Wasser namens Saale-Spa soll in etwa sechs Monaten an der Portenschmiede vor Anker liegen.

Die Pößnecker Reisebüroinhaberin Wena Traeger war dieser Tage zu Gast bei Jonatan Tuori in Schweden. Der Chef der Spezialboote bauenden Firma Marinbastun zeigte ihr seine Manufaktur in Söderfors, etwa eine Autostunde nördlich von Uppsala. Das Unternehmen baut das von ihr bestellte Saunaboot fürs Thüringer Meer. Vor Ort gab es letzte Absprachen, bevor mit der Montage losgelegt werden kann.

Die schwimmende Sauna namens Saale-Spa soll in etwa sechs Monaten an der Portenschmiede vor Anker liegen. Das 9,2 Tonnen schwere Boot soll über zwei Elektromotoren verfügen und kann damit auch in See stechen. Die Plattform des Bootes wird zehn Meter lang sein, hat zwei Räume, Dachterrasse und viele weitere Annehmlichkeiten.

Saunaboot soll ab Winter im Hohenwarte-Stausee ankern