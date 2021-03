Die aus Pößneck stammende Annett Pirani mit ihrem Mann Hassan sowie den Söhnen Phillipp (links) und Niklas am Sonntag am Tempelblütenbaum in ihrem Garten in der ugandischen Hauptstadt Kampala.

Seit zehn Jahren lebt die einstige Pößneckerin Annett Pirani in Uganda. Nach Abschluss ihrer Facharztprüfung im Februar 2009 wollte sie Berggorillas sehen und verliebte sich auf ihrer Safari in ihren Reiseführer und Juniorchef des Anbieters Safariuganda, Hassan Pirani, den sie 2011 in Pößneck heiratete. Wie geht es dem Ehepaar und seinen beiden sieben und zehn Jahre alten Söhnen in dem afrikanischen Binnenstaat in Zeiten, in denen Touristen aus Europa ausbleiben?