Pößnecks Bürgermeister trifft Eilentscheidungen

Die Stadt Pößneck bleibt auf unbestimmte Zeit haushaltslos. Der Etat für 2020 sollte am Donnerstag, 26. März, im Pößnecker Stadtrat öffentlich verabschiedet werden. Die Sitzung wurde am Freitag allerdings abgeblasen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Corona-Pandemie wirkt sich auf die städtischen Einnahmen aus

„Wir beugen uns der aktuellen Rechtslage“, sagte Bürgermeister Michael Modde (parteilos) am Wochenende, auf die aktuellen Allgemeinverfügungen des Landes Thüringen und des Saale-Orla-Kreises verweisend. Wann das kommunale Parlament wieder zusammenkommen kann, stehe in den Sternen.

Bis dahin gelte für die städtische Verwaltung eine „vorläufige Haushaltsführung“, sagte der Bürgermeister. Dringende Angelegenheiten werde er mit seinem Eilentscheidungsrecht erledigen.

So werde er im Laufe dieser Woche zum einen die Sanierung der unteren Straße des Friedens auslösen, zum anderen den Umbau des Kreuzungsbereiches Ernst-Thälmann-Straße/Mühlstraße/Lohstraße freigeben. „Beide Maßnahmen sind im Stadtrat und in den zuständigen Ausschüssen ausreichend diskutiert worden, wie ich denke, und ich kann jetzt nur auf Verständnis und Vertrauen hoffen“, so Modde.

Die Eilentscheidungen beziehen sich auf Verpflichtungen in Millionenhöhe. Als Bürgermeister gebe er erstmals ein solches Volumen ohne Rückversicherung frei, so Modde. Weitere Projekte in dieser Größenordnung stünden nicht an.

Nun werden etwa in Parteien die verschiedensten Dinge im Umlaufverfahren entschieden – wäre das nicht eine Alternative zu den Eilentscheidungen? „Umlaufbeschlüsse gibt die Kommunalordnung nicht her“, antwortete Modde. „Solche Vergaben haben in öffentlicher Sitzung zu erfolgen. Wenn wir das nicht einhalten, sind diese Vergaben schwebend unwirksam. Deshalb werden wir die entsprechenden Beschlüsse bei der ersten Gelegenheit in öffentlicher Sitzung nachholen.“

Ist denn so etwas wie eine Haushaltssperre in der städtischen Verwaltung verhängt worden? „Nein, das brauchen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht“, sagte Modde. In Pößneck werde grundsätzlich „sorgsam“ mit Steuergeld umgegangen.

„Wir haben kein Liquiditätsproblem“, betonte der Bürgermeister. „Wir bezahlen die eingehenden Rechnungen pünktlich, sofern sie berechtigt sind.“ Andererseits sei zurzeit die Vollstreckung der Schulden bei der Stadt ausgesetzt.

Für laufende Baumaßnahmen wie etwa die Sanierung des Binderschen Kaufhauses stehe das notwendige Geld zur Verfügung. Die Vorbereitung wichtiger Infrastrukturprojekte wie die Runderneuerung des Bades am Wald könne planmäßig vorangetrieben werden und müsse es auch, um pünktlich die in Aussicht stehenden Fördermittel in Anspruch zu nehmen.

Eine andere Frage sei, ob die verschiedenen Bauarbeiten in der erwarteten Zeit zu Ende gebracht werden. „Wir können die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie noch nicht überblicken“, so Modde.

Klar sei aber jetzt schon, dass die Stadt nicht mehr in vollem Umfang mit den für dieses Jahr geplanten Einkünften rechnen könne. „Wir hören ja täglich von Gewinneinbrüchen in der Wirtschaft und der eine oder andere Betrieb wird sicher um die Stundung seiner Steuern bitten – das wird sich kurz- und mittelfristig auf unsere Gewerbesteuereinnahmen auswirken“, so Modde.

Wird denn der vorliegende Etat-Entwurf noch realistisch sein, wenn er vielleicht erst im Mai beschlossen werden kann? „Das werden wir sehen“, so Modde. Seine Priorität sei derzeit die Sicherstellung einer arbeitsfähigen Verwaltung.

