Polizei erwischt in Pößneck bei einer Kontrolle über 170 Temposünder

Pößneck. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Pößneck hat die Polizei über 170 Temposünder erwischt. Die Polizei spricht von einer hohen "Beanstandungsquote".

Am Dienstagvormittag gab es in der Neustädter Straße in Pößneck eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, seien in der 30er-Zone über 1200 Fahrzeuge kontrolliert worden und es habe zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße gegeben.

In Summe waren 177 Fahrerinnen bzw. Fahrer zu schnell unterwegs. Dies entspreche einer, im Verhältnis gesehen, relativ hohen, sogenannten "Beanstandungsquote". Rund 14 Prozent der gemessenen Fahrzeuge waren zu schnell. In 150 Fällen wurde ein Verwarngeld erhoben, 27 Verkehrsteilnehmer erhalten einen Bußgeldbescheid. In zwei Fällen müssten die Erwischten mit einem Fahrverbot rechnen. Die schnellste gemessene Geschwindigkeit habe 65 km/h betragen.

