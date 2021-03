Polizei sucht Zeugen nach Moped-Diebstahl in Nimritz

Zwischen Mittwoch, 3. März, und Montag, 8. März, entwendeten unbekannte Täter ein in einer Garage in Nimritz abgestelltes Simson-Moped. Die Geschädigte gab an, dass sie die rote S51 in einer unverschlossenen Garage, welche sich unter einem Carport in der Ortsstraße befand, ungesichert abgestellt hatte.

Die Garage befindet sich nicht einsehbar hinter dem Wohnhaus auf dem nicht umfriedeten Grundstück. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Schleiz unter 03663/4310 zu wenden.