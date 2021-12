Polizeiauto kollidiert in Pößneck während Verfolgungsfahrt mit Brücke

Pößneck. Ein Radfahrer flüchtete bei einer Polizeikontrolle.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr kam es zu einer Verfolgungsfahrt in Pößneck in der Puschkinstraße/ Bahnhofstraße. Die Beamten wollten einen Fahrradfahrer kontrollieren, welcher jedoch flüchtete. Bei der Verfolgungsfahrt kollidierte der Funkstreifenwagen, womöglich auch wegen der glatten Straße mit einer Brücke, als er in die Bahnhofstraße abbiegen wollte.

Am Funkstreifenwagen entstand erheblicher Schaden, Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge entstand jedoch kein weiterer Schaden. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

