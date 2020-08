Pößneck. Im Herbst werden frische Kräfte für die Polizeiinspektion Saale-Orla erwartet, im Frühjahr Investitionen in die Polizeistation Pößneck.

Es gibt Pößnecker, die der Meinung sind, dass in ihrer Polizeistation die Lichter ausgegangen seien. Wenn er so etwas hört, verdreht Polizeioberrat Thomas Lenk fast schon die Augen. Der Standort sei nicht nur rund um die Uhr personell besetzt, sondern auch sicher, sagt der Leiter der Polizeiinspektion Saale-Orla. Und lässt die Bombe platzen, dass 2021 in die Polizeistation investiert werde. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog