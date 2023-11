Polizeimeldungen aus dem Oberland

Verkehrsunfall mit verletzter Person in Saaldorf

Am Dienstag, gegen 7.35 Uhr, befuhr ein 66-jährige Fahrer eines PKW die B 90 von Bad Lobenstein kommend in Richtung Saaldorf. An der dortigen Baustellenampel musste der Mann verkehrsbedingt halten. Aufgrund der Schneelast fiel in diesem Moment ein Baum auf das Fahrzeug. Der Fahrer zog sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Baum wurde durch die Feuerwehr beseitigt.

Verkehrsunfall in Oberböhmsdorf

Am Mittwochn, gegen 1.21 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der B 282 zu einem Verkehrsunfall. Der 61-jährige Geschädigte versuchte nach bisherigen Erkenntnissen einen LKW beim Rückwärtsfahren einzuweisen. Dabei geriet der Mann zwischen den fahrenden und einen abgestellten LKW. Der 61-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Bad Lobenstein

Am Dienstag, gegen 15.25 Uhr, befuhr eine 23-jährige Fahrerin eines PKW die L1094 aus Lichtenbrunn kommend in Richtung Bad Lobenstein. Hier kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen zwei Bäume. Die junge Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Mehrere verletzte Mitarbeiter nach vermutlichem Gasaustritt in einer Firma bei Remptendorf

Am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, kam es in einer Firma in Eliasbrunn zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Mehrere Mitarbeiter klagten im Vorhinein über Unwohlsein in Form von Übelkeit und Kopfschmerzen, zudem war ein beißender Geruch in der Firmenhalle wahrnehmbar. Die Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften kamen u.a. mit Gefahrgutzügen zum Einsatz. Die Mitarbeiter wurden umgehend evakuiert, der Arbeitsbetrieb wurde vorübergehend eingestellt. Drei Verletzte mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, sechs weitere Personen wurden ambulant versorgt. Die Ermittlungen zu den genauen Ursachen und ausgetreten Substanzen wurden eingeleitet.