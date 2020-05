Der Neustädter Kantor Paul Bars gibt am 8. Mai ein Posaunenkonzert.

Neustadt. Kantor Paul Bars gibt zum 8. Mai ein Posaunenkonzert vom Kirchturm der Stadtkirche in Neustadt.

Posaunenkonzert in Neustadt am Befreiungstag

Die Glocken der Stadtkirche Neustadt erklingen am Freitag, 8. Mai, anlässlich des 75. Jahrestages des Ende des Zweiten Weltkrieges. Wie es in der Mitteilung weiterhin heißt, wird Kantor Paul Bars ab 19 Uhr zudem vom Kirchturm einige Lieder mit der Posaune spielen.

So wolle die Evangelische Kirche trotz der Absage von Gedenkveranstaltungen aufgrund der derzeitigen Kontaktverbote ein Zeichen des Innehaltens senden. Alle Bürger der Stadt seien eingeladen, in ihren Häusern am offenen Fenster den Klängen zu lauschen.