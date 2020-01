Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Produkte gegen Böller-Stress

Die Knallerei an Silvester ist bei vielen Menschen beliebt. Selbst Böller-Skeptiker richten zum Jahreswechsel ihren Blick gen Himmel und bestaunen sicher auch so manchen Effekt. Feuerwerk ist eine dieser zwiespältigen Angelegenheiten. Sicher irgendwie unsinnig, aber auch irgendwie schön. Aus Menschensicht. Für die Tiere sieht das wohl anders aus. Ich habe die Pößnecker Hundepensionsbetreiberin nicht ohne Grund gefragt, ob der schmucke Teckel bei der Knallerei den Schwanz einzieht oder es gut verträgt. Nicht selten gefällt Hunden Feuerwerk überhaupt nicht. Für gestresste Vierbeiner hat der Fachhandel heute einiges in petto, denn wir wissen, dass den Deutschen ihre Hunde über alles gehen und die Halter deshalb aus Sicht der Heimtierbranche vor allem eines sind: kauffreudige Kundschaft. Was es heute nicht alles an Spielzeug, Ausstattung und Equipment für Hunde und ihre Besitzer zu kaufen gibt. Auch für Silvesternächte: Geräusch-CDs zur Desensibilisierung, Essenzen und homöopathische Globuli vom Tierheilpraktiker, Pheromone und Medikamente sind zu haben. Arme Vierbeiner, möchte man sagen.