Projektverantwortliche für Pößnecker „Sommer in der Stadt“: „Grundsätzlich zufrieden“

Der „Sommer in der Stadt“ klingt in dieser Woche aus. Wie lautet Ihre vorläufige Bilanz?



Ich persönlich ziehe eine positive Bilanz. Wenn es nicht gerade regnete oder zu heiß war, hatten wir eine gute bis sehr gute Resonanz. Es ist praktisch keine Veranstaltung ausgefallen, auch wenn wir, wie letzten Freitag zum Yoga, wegen des Regens improvisieren mussten. Es war von vornherein klar, dass nicht jeder Termin Massen anziehen wird und dass die Angebote für Kinder besser laufen werden. Die Reihe war ja als Animationsprogramm für die Urlauber zu Hause gedacht und wie im Urlaub gab es verschiedenen Resonanzen. Natürlich haben wir gemerkt, dass manche Dinge auf dem Markt schwierig sind. Schön fand ich die privat organisierte Straßenmusik als Begleitprogramm in der Breiten Straße, das ist sehr gut angenommen worden. Ziel war auch, den Einzelhändlern etwas Gutes zu tun, und man konnte bei den besser besuchten Veranstaltungen durchaus beobachten, dass Leute noch eine Weile im Zentrum geblieben sind. Aber ob sie in die Geschäfte hinein gegangen sind, weiß ich nicht.

Wird es den „Sommer in der Stadt“ auch 2022 geben?

Das kann ich noch nicht beantworten. Wenn das Programm komplett absolviert ist, wird es eine verwaltungsinterne Auswertung geben, und dann wissen wir mehr.

Was empfehlen Sie aus dem Endspurt-Programm?



Natürlich alles. Kommen Sie am Dienstag um 16 Uhr zu unserem Programm „Kunst trifft Architektur“! Kommen Sie am Freitag ab 17 Uhr auf die große Bowle- und Cocktail-Meile! Besuchen Sie am Freitag die Schaudruckerei im Bilkenkeller! Genießen Sie den verkaufsoffenen Sonntag mit musikalischem Programm! Es fragte: Marius Koity