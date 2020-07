Protest gegen Hakenkreuz-Fahne in Kleindembach

„Langenorla ist nicht Hakenkreuz“, findet Bürgermeister Lars Fröhlich und spielte damit auf das Hissen einer Flagge mit der nationalsozialistischen Symbolik im Ortsteil Langendembach an (OTZ berichtete). Junge Menschen aus dem nahen Jugendclub am Sportplatz zeigen nun ihrerseits Flagge: Kürzlich befestigten sie für alle Einwohner und Pendler gleichermaßen sichtbar ein Banner an der Orlabrücke in Kleindembach, welches auf die „Demokratie, Courage und Weltenoffenheit“ der Bewohner im Saale-Orla-Kreis hinweist. Mindestens bis zum Ende der Sommerferien soll das Plakat, welches von der Partnerschaft für Demokratie geliehen ist, die Brücke zieren. Im nahen Jugendclub, welcher längere Zeit nicht belebt war, engagieren sich seit einiger zeit eine Gruppe von 20 jungen Leuten aus Langenorla und Umgebung. Kevin Patzer sagt: „Wir haben gemalert, Möbel organisiert und eine Minibar mit Fördergeldern aus dem Jugendhilfeausschuss des Landkreises gesponsert bekommen.“ Zudem sind Nebenkosten für ein Jahr genehmigt worden. Die Räumlichkeiten dienen als eine Art Rückzugsort für die 17 bis 20-Jährigen. Wasserleitung und Elektrik wären erneuert worden, die Eingangstür sei defekt gewesen, ergänzte Fröhlich. Beim Aufhängen des Banners taufte man die Räumlichkeiten auf „Jugendclub 4.0“.