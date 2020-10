Ein 37-jähriger Mann will im Frühjahr beobachtet haben, dass am Lidl-Markt in Neustadt längere Zeit ein ungesichertes Fahrrad herumstand. Irgendwann nahm er es mit – im Sinne einer Sicherstellung und mit dem Ziel, es ins Fundbüro zu bringen, wie sein Anwalt erklärte.

Dumm nur, dass der 37-Jährige mit dem auffälligen Drahtesel durch Neustadt flitzte beziehungsweise mehrere Tage nach dem Verschwinden des Rades dem Enkel des älteren Eigentümers über den Weg fuhr – und so hatte er eine Anzeige wegen Diebstahls am Hals.

Zunächst war ein Strafbefehl gegen den Mann ergangen. Diesen empfand der 37-Jährige erstens ungerecht, weil er doch nur helfen wollte, dass das Fahrrad nicht in falsche Hände gerät, zweitens mit einer Geldstrafe von 2000 Euro (50 Tagessätze) zu hoch. Es wurde Einspruch eingelegt und so kam der Fall am Amtsgericht Pößneck zur öffentlichen Verhandlung – in welcher die Geschichte vom edlen Samariter weder bei Staatsanwalt Ralf Kalski noch bei Richter Dieter Marufke zündete. Zumal der Neustädter schon neun Mal und unter anderem wegen Eigentumsdelikten mit der Justiz zu tun hatte.

Ein Anruf bei der Polizei hätte gereicht

„Sie wollten nicht helfen“, bescheinigte Marufke dem 37-Jährigen. Denn wenn, dann hätte er doch die Polizei anrufen können, die anders als das städtische Fundbüro auch mitten in der ersten Corona-Welle rund um die Uhr erreichbar gewesen sei. „Sie wussten genau, was richtig und was falsch ist, Sie hätten nur entsprechend handeln müssen“, schrieb der Richter dem Angeklagten ins Stammbuch.

Der 37-Jährige und sein Anwalt hatten das Rad also in eine Sackgasse geschoben und so blieb ihnen nichts anderes übrig, als den Einspruch zurückzuziehen. Lediglich bei der Höhe des Tagessatzes ließ der Richter mit sich reden. Letztlich wurde der Neustädter wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1250 Euro bei immer noch 50 Tagessätzen verurteilt. Zum Vergleich: Das zwölf Jahre alte Fahrrad hatte schon nagelneu keine 300 Euro gekostet.

Das Urteil ist rechtskräftig.