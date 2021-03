Pumpwerk für Ranis im Gespräch

Ranis-Ludwigshof. Da die Kläranlage in Ludwigshof nicht ausgelastet ist, denkt der Zweckverband über Alternativen nach.

Die Kläranlage in Ludwigshof beschäftigt derzeit den Zweckverband Wasser und Abwasser Orla (ZWA), ebenso wie den Raniser Stadtrat. Bereits in der Februar-Zusammenkunft des kommunalen Parlaments hatte Ratsmitglied Frank Sieber angesprochen, dass der Zweckverband laut einem vorliegenden Protokoll vorsehe, das Abwasser, das in Ludwigshof landet, in Zukunft über ein Pumpwerk weiter zur Kläranlage im Hain zu bringen, statt es vor Ort aufzubereiten. Er machte deutlich, dass es in der Folge notwendig wäre, für die betroffenen Grundstückseigentümer getrennte Regen- und Abwasseranlagen zu schaffen.