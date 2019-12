Neustadt. Kultfolkband am Sonnabend im Wotufa-Saal Neustadt wieder live zu erleben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Pusteblumen kann man nicht vertreiben“

„Pusteblumen kann man nicht vertreiben.“ Diese Textzeile ist auch die Devise der Lichtensteiner Band Pusteblume. Nach einem Jahr Pause meldet sich die Kultband wieder zurück. Am Samstag, 14. Dezember, ist sie zu Gast im Wotufa-Saal in Neustadt. Die Musiker kehren künstlerisch zu ihren Wurzeln zurück. So gehören neben den Neil-Young-Coverversionen auch viele alte Pusteblumen-Lieder zum Repertoire.

Als Support wird Steve Schubert präsentiert. Der Singer-Songwriter aus Plauen spielt Musik für alle, die einfach zuhören möchten, die sich treiben lassen wollen, die sich wünschen, für einen Moment aus der Zeit zu fallen. Schubert ist ein Musiker des Wesentliche – eine Gitarre, eine starke Stimme und sehr persönliche eigene Songs.

Einlass im Wotufa-Saal ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.