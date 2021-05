Radfahrer in Neustadt mit 2,7 Promille unterwegs

Neustadt an der Orla. Polizei kontrolliert 48-Jährigen auf dem Fahrrad in Neustadt. Dieser ist stark alkoholisiert. Welche Folgen das für den Radfahrer hat.

Montagabend hat die Polizei einen Fahrradfahrer Am Friedensgarten in Neustadt an der Orla kontrolliert. Der 48-Jährige wirkte stark alkoholisiert, berichtet die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Der Mann muss sich strafrechtlich verantworten, es erfolgte zudem eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus.

Auch für Radfahrer gelten Promillegrenzen - mit 1,6 Promille oder mehr gilt man als Fahrradfahrer als absolut fahruntüchtig und muss mitunter um seinen Autoführerschein bangen.

