Radfahrer schwer verletzt - von Sonne geblendet und gegen Baum

Oberpöllnitz. Diese Unfälle bei Oberpöllnitz und bei Weira meldet die Polizei.

Radfahrer schwer verletzt

Ein 45-Jähriger war Montagnachmittag mit seinem VW auf der Bundesstraße 281 bei Triptis unterwegs. An der Ausfahrt nach Oberpöllnitz und im dortigen Kreisverkehr übersah der Fahrer einen von links kommenden Fahrrad-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Dabei verletzte sich der 51-jährige Radler schwer. Mit dem Rettungswagen kam er ins Krankenhaus nach Gera.

Einbruch in Keller

Im Zeitraum zwischen dem 9. und dem 11. Juli hebelten Unbekannte die Holzlattentüren zweier Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Naßäckerstraße in Pößneck auf und entwendete eine leere Reisetasche und zwei Flaschen Waschmittel. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

Von Sonne geblendet und gegen Baum

Am Montag gegen 10.50 Uhr war ein 82-Jähriger mit seinem VW zwischen Weira und Quaschwitz unterwegs. Nach eigenen Angaben wurde er in einer Rechtskurve so stark von der Sonne geblendet, dass er gegen einen Baum prallte. Personen wurden dabei glücklicherweise nicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

