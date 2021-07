Randalierer ziehen durch Triptis - Seriendiebstähle in Bad Lobenstein aufgeklärt

Triptis / Bad Lobenstein. Die Polizei meldet diese Vorfälle aus dem Saale-Orla-Kreis.

Randalierer in Triptis

Mehrere Unbekannte zogen laut Polizei in der in Nacht zum Sonntag durch Triptis und beschädigten unzählige Verkehrszeichen sowie Baustelleneinrichtungen, hauptsächlich in der Geraer Straße.

Die Randalierer verbogen Verkehrszeichen und rissen diese samt Fundament heraus, warfen Absperrungen um und zerschlugen Leuchten mehrerer Warnbaken.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663 431-0.

Neue Putzfrau wird zu Seriendiebin in Klinik

Die kurzzeitige Abwesenheit von Patienten aus ihrem Patientenzimmern in einer Bad Lobensteiner Klinik nutzte ein Langfinger am 6. Juli aus und ließ von dort unter anderem Bargeld, Schmuck sowie Schuhe mitgehen.

Insgesamt 15 Diebstähle wurden gemeldet. Bereits zwei Tage später konnten Polizisten die Täterin überführen. Es handelte sich dabei um eine Reinigungskraft, die erst wenige Tage vorher von einer Reinigungsfirma zur Probe eingestellt war. Die Geschädigten erhielten ihr Eigentum zurück. Die Diebin bekam die Kündigung sowie eine Anzeige. Seit ihrer Entlassung kam es zu keinem erneuten Diebstahl innerhalb der Klinik.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen