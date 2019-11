Umherfliegender Müll, wie hier in der Breiten Straße, trübte am Sonntag das Stadtbild von Pößneck.

Pößneck. Unbekannte machten sich an Mülleimern in der Stadt zu schaffen

Randalierer wüten in Pößneck

Eine Schneise der Verwüstung haben Unbekannte am Wochenende in Pößneck hinterlassen. Sie warfen in der Neustädter Straße, der Breiten Straße sowie am Fahrradgeschäft Bike Mike in der Bahnhofstraße die massiven Papierkörbe um. Das Ergebnis war umherfliegender Müll, der das Stadtbild trübte. Auch vor den Einkaufswagen des Kaufland-Marktes machten die Randalierer keinen Halt und verteilten diese quer über den Parkplatz.

Über den Parkplatz des Kaufland-Marktes waren Einkaufswagen verteilt. Foto: Martin Schöne

Mitarbeiter des städtischen Bauhofes waren am Montag damit beschäftigt, die Spuren der rücksichtslosen Aktion zu beseitigen. Sie stellten die Papierkörbe wieder auf und sammelten den Müll ein. „Es ist kein Schaden weiter entstanden. Ärgerlich ist es trotzdem, weil überall Müll rumlag“, sagte Pößnecks Ordnungsamtsleiter Andreas Blümel. Anzeige gegen Unbekannt habe man dennoch nicht erstattet. „Gutheißen kann man das aber trotzdem nicht“, betonte Andreas Blümel.