Ulrike Partheymüller zeigt im Naturlehrgarten in Ranis, wo der Bauerngarten seinen Platz finden soll.

Ranis. Der Naturlehrgarten in Ranis wurde von Mitarbeitern der Stadt gestutzt. Die Betreiber stehen nun vor einer großen Herausforderung.

Ranis: Bauerngarten entsteht am alten Platz neu

Der Bauerngarten im Raniser Naturlehrgarten soll schon bald am alten Platz neu entstehen. Darum kümmert sich in den kommenden Monaten Ulrike Partheymüller aus Neunhofen, die zu Hause seit zwei Jahren einen eigenen Kräuterhof betreibt.

Seit über 30 Jahren ist sie Mitglied im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in dessen Trägerschaft sich der Naturlehrgarten befindet. „Das wächst alles wieder nach“, sagte die Frau am Sonntag beim Infotag im Naturlehrgarten, als sie von der Radikalkur auf dem Gelände in der Schulstraße überrascht wurde.

Herausforderung durch Baumfällungen

Mitarbeiter des städtischen Bauhofes hatten große Teile im Garten gestutzt und mehrere Bäume gefällt. Die Frau aus dem Neustädter Ortsteil und die ehrenamtliche Betreuerin des Gartens, Bettina Ermer, sehen die neuen Platzverhältnisse als Herausforderung, aus der Neues erwachsen kann.

Ulrike Partheymüller habe bereits die erforderlichen Pflanzen vorrätig. Die Ideen für die Pflanzungen seien ihr im Winter gekommen. „In erster Linie geht es darum, Wissen zu vermitteln. Dafür lohnt sich die Arbeit“, formuliert sie ihren Anspruch an den Bauerngarten.

Wichtig sei, dass die Pflanzen Schnecken trotzen und dass sie nicht jeden Tag gegossen werden müssen. Seit dem vergangenen Jahr unterstützt sie die Arbeit des Naturgartens.

Freiwillige Helfer fehlen

Bettina Ermer würde sich über weitere engagierte Mitstreiter freuen. „Das reicht vom Kuchen backen für Schautage bis hin zum Räumen der Wege. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, um hier zu helfen“, sagt sie. Die Zahl der Helfer, die im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes zur Verfügung stehen, sei rapide gesunken.

Derzeit gibt es keinen Helfer auf dieser Basis. „Dabei steht für mich immer auch die Frage, wie ich denjenigen betreuen kann“, gibt die berufstätige Mutter aus Pößneck zu bedenken. Ehrenamtlich betreut sie den Garten schon seit rund zehn Jahren. Damals trat sie die Nachfolge des Ranisers Ernst Kulpe an, der das 1985 angelegte Paradies für Insekten seit 1989 ebenfalls ehrenamtlich betreut hatte.