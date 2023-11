Ranis: Kreativität auch in der Organisation zahlt sich aus

Ranis. Hochbetrieb am Schnitzstand: Ehrenamtliche Veranstalter freuen sich über gut besuchtes Kürbisfest am Marktzentrum in Ranis.

Am arbeitsfreien Dienstag fand rund um das Marktzentrum in Ranis ein Fest statt, das sich nahtlos in die bunte Herbstzeit einfügte. Der Feiertag ermöglichte allen Interessierten die aktive Teilnahme oder den Besuch dieser Veranstaltung und auch das Wetter spielte mit. Herbstlich kühl, auch windig bis stürmisch, aber trocken!

Schon zum Start um 12 Uhr war die Veranstaltung gut besucht. Etliche Eltern begleiteten ihre Kinder, die sich für den Halloweenabend einen selbst gestalteten Kürbis wünschten. So herrschte Hochbetrieb am Schnitzstand. Nach der Vorzeichnung ging es mit Ausstechformen, kräftigen Hämmern und filigranen Messern an die kugelrunden Früchte.

Melanie Zein, eine der Initiatorinnen der Herbst- und Kürbisfestes, erzählte im Gespräch mit dieser Zeitung von den Anfängen in der Zeit vor Corona. Damals sei das Angebot sofort gut angenommen worden, und damit es während der Pandemiejahre nicht gleich wieder einschläft, habe sie online zum Kürbisschnitzen aufgerufen. Die Gewächse aus dem eigenen Garten oder vom Gemüsestand wurden quasi im Homeoffice bearbeitet und waren dann im Tegut-Markt zu bewundern.

Kreativität auch in der Organisation zahlt sich nun in der nahtlosen Fortsetzung der Veranstaltung aus.

Kürbissuppe im Brotteig

Mitglieder des Mittendrin-in-Ranis-Vereines agieren Hand in Hand mit der Marktgenossenschaft Ranis und Privatpersonen, die wie Dorothea Bitterbier und Sigrid Rahm gern mit Kindern basteln oder Selbstgebasteltes aus Holz und anderen Materialien feilbieten.

Die Mittagszeit als Beginn kam auch bei den Erwachsenen sehr gut an. Niemand musste Zeit am Herd vertun und die ganze Familie wurde beispielsweise dank Kürbissuppe im Brotteig satt. Am Nachmittag stand noch ein Auftritt des Raniser Ritterfaschingsvereines auf dem Programm. Dazu gab es Süßes statt Saures mit Crepes und Poffertjes.

Aus Gesprächen war zu erfahren, dass einige Besucher ursprünglich zur Kürbisernte nach Erfurt in den ega-Park fahren wollten. Bis auf den Programmpunkt Lampionumzug musste in Ranis allerdings auf nichts verzichtet werden und er kann als Idee in die Planung für 2024 aufgenommen werden.