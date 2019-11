Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Raniser Burgmuseum nicht einfach so zu schließen

Laut Bürgermeister Andreas Gliesing (Gewerbeverein) haben sich die Anfragen von Schulen hinsichtlich des museumspädagogischen Angebots im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr verdreifacht. Das sehe er ebenso als Bestätigung für das Kinder- und Jugendangebot des Museums, wie die Tatsache, dass kürzlich Kinder der Burgstadt für den Erhalt der Einrichtung Unterschriften gesammelt haben.

Heute findet im Landratsamt des Saale-Orla-Kreises ein Gespräch zwischen Vertretern der Stadt und der Rechtsaufsicht des Landkreises statt, bei dem es darum geht, ob der Stadtratsbeschluss zur Schließung des Museums zu beanstanden ist oder fortbestehen könnte. Im Vorhinein zeigte sich der Bürgermeister überzeugt von seiner Argumentation, die der Beanstandung des Beschlusses vom 16. Mai dieses Jahres zugrunde lag. Er habe viele gute Gründe aufgezählt, warum es aus seiner Sicht unverantwortlich wäre, den Schließungsbeschluss umzusetzen. Hier steht besonders die Problematik möglicher Rückzahlungsforderungen aufseiten von Fördermittelgebern im Vordergrund. Gliesing verwies mehrfach auf teils unkalkulierbare, erhebliche Kostenpunkte, die dadurch für Ranis in finanziell bereits desolater Lage entstehen könnten. Der Stadtrat hat bisher mit großer Mehrheit am Beschluss festgehalten. Das Ziel sei es, ein deutliches Notsignal zu senden und Dritte – hier ist das Land gemeint – zu mehr Engagement zu bewegen.

Vertreterin der Staatskanzlei bei Fachbeiratssitzung

Andreas Gliesing sah sich auch nach der Fachbeiratssitzung „Neugestaltung der Dauerausstellung Museum Burg Ranis“ im Oktober in seiner Sicht bestätigt. Zum Termin anwesend war mit Anke Wollweber auch eine Vertreterin der Thüringer Staatskanzlei. Im dieser Zeitung vorliegenden Sitzungsprotokoll heißt es, „Frau Wollweber bestätigte die durch Herr Gliesing aufgeführte Belastung der Stadt Ranis bezüglich der Rückforderung bisher erhaltener Fördermittel des Freistaates für den gesamten Prozess der Neukonzeption des Museums auf Burg Ranis aufgrund der damit verbundenen Nichteinhaltung des Verwendungszweckes der Fördermittel bei Schließung des Hauses.“ Sie habe zudem die Fortzahlung der „Überbrückungshilfe“ in Höhe von 50.000 Euro für das kommende Jahr 2020 in mündlicher Form zugesichert. Sie habe gleichzeitig dargestellt, dass eine generelle institutionelle Landesförderung zum Betrieb des Museums Burg Ranis nicht möglich sei. Die Zukunft des Museums in Verantwortung der Stadt Ranis bleibt weiter offen. In Sachen Schließungsbeschluss des Stadtrates gibt es aber womöglich an diesem Donnerstag bereits Neues zu vermelden.