Raniser Feuerwehr feiert Jubiläum

Ranis. Das 160-jährige Bestehen der freiwilligen Brandbekämpfertruppe feierte man in Ranis und lud zum Fest.

Wasser spritzte durch die Gegend und der Nachwuchs der Feuerwehr war eifrig dabei. Das 160-jährige Bestehen der freiwilligen Brandbekämpfertruppe feierte man in Ranis und lud zum Fest, bei dem aktiv mitgemacht werden konnte. Die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr kümmerten sich um das jüngste Publikum und löschten „Flammen“ in einem kleinen Haus oder erklärten, was alles zu tun ist.

Jede Menge Technik zog die Blicke der Erwachsenen auf sich. Drehleiter und das Löschen gezündeter Feuer gaben Einblicke in die Arbeit der Raniser Wehr, die beim Fest von der Pößnecker Wehr und der Johanniter Unfallhilfe unterstützt wurde.