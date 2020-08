Raniser Grundschule ist aufs neue Schuljahr vorbereitet

Ranis. 30 Schulanfänger werden jetzt an der Grundschule in Ranis begrüßt, lernen dort Lehrer und Räume kennen.

Leonie ist sechseinhalb Jahre alt. Mit Buntstiften malt sie ein Bild aus, an einem Platz, der sie vielleicht für die nächsten Jahre begleiten wird. Währenddessen erzählt Lehrerin Sarah Brückner ihr und ihrem Vater Christian Molle, wie die Hausaufgaben in die Hefte eingetragen und später auch kontrolliert werden. Für Leonie ist es ein kleiner Einblick in ihren zukünftigen Alltag in der Grundschule Ranis. Auch, wenn die Schule erst in der kommenden Woche beginnt: In der Schule selbst laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.