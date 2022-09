Raniser Siedlungsfest: Das war rundum gelungen

Das Siedlungsfest in Ranis war ein voller Erfolg.

Ranis. Die Organisatoren ziehen ein positives Resümee nach der Feier zum 85. Geburtstag des Raniser Baugebiets.

Als ein rundum gelungenes Fest, bezeichnet Winfried Zein das Siedlungsfest in Ranis. Die in fünfjährigem Abstand begangene Feierlichkeit konnte nach „guter Vorbereitung pünktlich 15 Uhr starten“, resümiert er. Anlässlich des 85. Geburtstags des Baugebietes organisierten rührige Bewohner einen launigen Samstagnachmittag und -abend.

Den Startschuss gaben die Moderatoren Tobias Launer, Beatrix Pfeiffer und Karla Zein. Bei Kaffee und Kuchen wurden alte Bilder vom Bau der Siedlung gezeigt und man schwelgte in Erinnerungen an die damalige Zeit. „Auch auf der aufgestellten Kegelbahn herrschte buntes Treiben und die Stimmung konnte durch einige Regenschauer nicht getrübt werden“, berichtet Winfried Zein. Auch der Raniser Bürgermeister Marcus Pavel und dessen Erster Beigeordneter Alexander Dahl (beide Freie Wähler) besuchten die „Siedler“.

Zur Freunde der Organisatoren schauten auch viele Auswärtige vorbei und „gaben uns die Ehre. Sie zeigten sich sehr begeistert von dem schönen Fest“. Zwischenzeitlich stieg laut Zein die Besucherzahl auf bis zu hundert Gäste an. Selbst die beiden ältesten Bewohner der Siedlung, Gunda Schlögel und Gertraut Herdwig, waren dabei und bekamen von Karla Zein ein kleines Überraschungsgeschenk. „So wurde es langsam Abend, der Rost wurde angeschmissen, Fettbrote wurden geschmiert und Suppe gekocht, so dass fürs leibliche Wohl gesorgt war“, fährt der Mitorganisator fort. Bis in die frühen Morgenstunden verweilten die letzten Gäste, die ein feucht-fröhlichen Fest genossen.

Am Sonntagmorgen wurde aufgeräumt, und „alle waren sich einig, dass es ein sehr gelungenes Fest war. Es soll auf alle Fälle wiederholt werden“, gibt er sich dankbar nicht nur gegenüber den Besuchern, sondern auch gegenüber den zahlreichen Helfern.