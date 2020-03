Bei einem Gasalarm im Juni 2019 am Platz der Einheit in Ranis evakuierten die Einsatzkräfte der Raniser Feuerwehr einige Anwohner.

Ranis. Feuerwehr und Feuerwehrverein in Ranis ziehen Bilanz des Jahres 2019. Viel sei geleistet worden, einige Herausforderungen seien geblieben.

Raniser Wehr wünscht sich mehr Achtung gegenüber Helfern

Im Jahr 2019 hatte die Raniser Feuerwehr mehr als genug zu tun. Das wird nicht nur anhand der Zahl der Einsätze und zusätzlichen Aktivitäten – allesamt im Ehrenamt geleistet – deutlich. So halfen die Einsatzkräfte beim Sonnenwendfeuer in der Burgstadt, standen zur Absicherung des Konzertes der Band „In Extremo“ bereit oder unterstützten bei einer Motocross-Veranstaltung in Pößneck. Und da sind die eigentlichen Notfall-Einsätze noch nicht inbegriffen.

Auf der Jahresversammlung der Feuerwehr Ranis und des Feuerwehrvereins wurden auch verdiente Mitglieder gewürdigt: Die Beförderung zum Oberlöschmeister erhielten Steffen Meiner, Michael Gräser und Holger Seidel (nicht anwesend). Von links: Bürgermeister Andreas Gliesing, Steffen Meiner, Michael Gräser und Stadtbrandmeister Frank Lufer. Foto: Feuerwehr Ranis

15 solcher Alarmierungen gab es im vergangenen Jahr für die Raniser Wehr, darunter waren zum Beispiel drei Brandeinsätze und zehn Hilfeleistungen. In der Auflistung der Ereignisse, die kürzlich im Rahmen der Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ranis erörtert worden ist, findet sich unter anderem der Gasalarm am Platz der Einheit in Ranis vom 17. Juni.

Damals war bei Gartenarbeiten eine Erdgas-Hausanschluss­leitung mit einer Spitzhacke getroffen worden. Zweimal rückte die Feuerwehr auch zum Campingplatz Portenschmiede aus – am 23. März wegen einer explodierten Gasflasche und am 22. April wegen eines Waldbrands. Auch bei Verkehrsunfällen oder zur Absicherung der Landung von Rettungshubschraubern standen die engagierten Helfer bereit.

Der Stadtbrandmeister Frank Lufer dankte aus diesem Anlass nicht nur den 22 Feuerwehrleuten der Einsatzabteilung für ihre hohe Einsatzbereitschaft, die Disziplin und das Engagement, sondern auch den Arbeitgebern, „die bei ihnen beschäftigte Kameraden, oder sich selbst, bei Einsätzen von der Arbeit freistellen.“

3116 Stunden im Ehrenamt geleistet

Neue Feuerwehrschnürstiefel wurden durch den Feuerwehrverein Ranis übergeben. Von links: Stadtbrandmeister Frank Lufer, der stellvertretende Vereinsvorsitzende Marcell Schemmerling und der Vereinsvorsitzende Philipp Patzer. Foto: Feuerwehr Ranis

„Die drei Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Ranis leisteten im zurückliegenden Jahr 2019, freiwillig und ehrenamtlich, zusammen 3116 Stunden“, fasste Lufer abschließend zusammen. Die Arbeit von Jugend- und Alters- und Ehrenabteilung wurden ebenso gewürdigt.

Sorgen bereitet der Feuerwehr vor allem die Nachwuchssituation. So seien vier Neumitglieder der Einsatzabteilung des Jahres 2019 allesamt bereits wieder weggezogen, „was unsere Zukunftsfähigkeit nicht einfacher macht“. Ferner stellt man auch in Ranis fest, dass der Respekt vor den Feuerwehrleuten zurückgehe.

Ein Thema, dass ebenfalls die meisten örtlichen Feuerwehren konstant begleitet, ist die Löschwasserversorgung. So auch in Ranis: „Der Kinderheimteich bleibt weiterhin das größte Sorgenkind bei der Bereitstellung von Löschwasser für Schule, Kindergarten, Kinderheim und die obere Stadt und er ist weiterhin undicht“, konstatierte Frank Lufer. Dort müsse dringend gehandelt werden, um endlich eine akzeptable Verbesserung herbeizuführen – auch im Hinblick auf kommende, trockene Sommer.

Eine Sanierung hier sei auch mit Blick auf die anstehende Vergrößerung des Kindergartens „Burgspatzen“ unabdingbar. „Das Landratsamt als Eigentümer der Grund- und Regelschule und die Diakonie als Eigentümer des Kinderheimes und Träger des Kindergartens müssten hierbei mit in die Verantwortung genommen werden, erörterte der Stadtbrandmeister.

Die Beförderung zum Oberfeuerwehrmann erhielten Marcel Ritter und Benjamin Häntsche. Von links: Bürgermeister Andreas Gliesing, Marcel Ritter, Benjamin Häntsche und Stadtbrandmeister Frank Lufer. Foto: Feuerwehr Ranis

Der Feuerwehrverein Ranis meldet ein „turbulentes Jahr“. Der Vorsitzende Philipp Patzer erläuterte in diesem Zusammenhang die Aufgaben des Vereins, der die Freiwillige Feuerwehr Ranis in der Ausübung ihres ehrenamtlichen Engagements unterstützt und dafür im Jahr 2019 zum Beispiel Ausrüstungsgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro beschaffen konnte.

„Auch in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen wir die Feuerwehr bei Festen, Feiern und Veranstaltungen.“ Er dankte einigen Sponsoren. Die Mitgliederzahl des Vereins hat 2019 einen neuen Höchststand von 50 Personen erreicht, darunter 12 Frauen. Aufgrund des Erfolgs des letztjährigen Wandertags des Feuerwehrvereins soll es 2020 eine Neuauflage geben.