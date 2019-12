Raniserin rührt gern mit Gesang zu Tränen

Die Aula des Pößnecker Gymnasiums Am Weißen Turm ist brechend voll. Im hinteren Teil stehen Schüler, Eltern und Lehrer, weil kein Sitzplatz mehr frei ist. Im weihnachtlich geschmückten Ambiente zeigen sich etwa 70 Schüler von ihrer musikalischen Seite und präsentierten einen reichhaltige Bandbreite an nationalem und internationalem Liedgut. Ungewöhnlich in diesem Jahr: Ausschließlich weibliche Instrumentalisten und eine Solosängerin tummelten sich auf der Bühne.

„Na ja, das fiel mir gar nicht so auf. Aber das stimmt schon. Im Chor der Fünftklässler waren zumindest ein paar Jungs“, sagte Musiklehrerin und Mitorganisatorin der Veranstaltung, Brit Reinisch, ein wenig überrascht, ob der Nachfrage. Ganz überraschend sei das allerdings nicht, weil die holde Weiblichkeit als disziplinierter und zielstrebiger gelte, weiß sie aus Erfahrung. Gestört hatte das wohl keiner der Gäste – im Gegenteil: „Ich bin wirklich erstaunt, wie professionell die Musiker spielten. Es ist schon sehr schwer mit dem Cello und Violine die richtigen Töne zu treffen“, sagte Birgit Wirthgen. Sie muss es wissen, denn sie erlebt regelmäßig, wie ihre Tochter an letzterer und auch am Klavier übt. Zwar zeigte sie ihr Können mit diesen Instrumenten noch nicht auf der gymnasialen Bühne, aber zusehen und hören war ihre Tochter mit einem trommelartigen Klangkörper. Denn die Percussionsklasse von Brit Reinisch durfte – wie schon 2019 – mit ihrem Auftritt wieder den Aulaboden erbeben lassen. „Ich würde schätzen, sie mag lieber klassische Instrumente“, sagt Wirthgen lachend. Ihre Familie ist erst vor wenigen Monaten von Berlin nach Pößneck gezogen. Sie erlebten den traditionellen Abend erstmals mit.

Klara Gutschmidt legt viel Gefühl in ihre Darbietung. Foto: Marcus Cislak

Genau wie Alexander Gaebler. Er ist stolz auf sein Kind, welches Mitglied des diesem Schuljahr frisch von Lehrer und Musiker Tilo Hermes gegründeten Chores ist. „Das wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich mir das schöne Adventskonzert anhöre“, sagt er.

Aber für Solosängerin und Abiturientin Klara Gutschmidt wird es wohl das letzte sein. Vor fünf Jahren nahm die 17-Jährige erstmals Gesangsunterricht und meldete sich später bei der beliebten TV-Sendung „The Voice Kids“ an, wie sie erzählt, scheiterte allerdings in der zweiten Vorrunde. Doch ihr Talent verfeinert die Raniserin ständig und hofft mit ihrer Stimme Erfolg zu haben. Ihr gefalle es mit Pop-Balladen ihre Zuhörer zu Tränen zu rühren. „So bleibe ich den Zuhörern im Gedächtnis“, weiß sie. Deshalb will sie auch zur Abiturfeier singen, bei der sich bekanntermaßen viele Lebenswege trennen. So hat sie im kommenden Jahr vor, in Leipzig Medienwissenschaften studieren, um später in einem Verlagshaus arbeiten zu können. Deshalb kümmert sie sich um ihre Gesangskarriere eher weniger, „denn derzeit steht mein Abitur an. Das ist mir wichtiger!“ Und doch: „Danach möchte ich mich bei ‘The Voice of Germany’ bewerben“, erzählt Klara Gutschmidt.