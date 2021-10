„Rausverkauf“: Finissage auf Burg Ranis

Ranis. Künstler aus Dülmen will nicht viele mitnehmen von seinen rund 40 Arbeiten mit Ranisbezug

Mit einer Finissage beendet der Burgstadt-Ranis-Fan Bernhard Schlafke am 29. Oktober sein künstlerisches Gastspiel in Ostthüringen. Seine Arbeiten in Acryl, Aquarell, Graphit und Wachskreide sind seit Ende August ausgestellt. Von den Bildern mit Ranisbezug will er möglichst keine ins westfälische Dülmen mitnehmen. „Na ja, zwei oder drei nehme ich mit“, schränkt er ein.

„Den meisten daheim ist die Burg unbekannt, deshalb sollen die Werke in der Region bleiben“, sagt der Rentner, der beim jetzigen Besuch seine Tochter Lena „Hedwig“ Schlafke dabei hat. Übrigens auch Künstlerin. „Ich habe auch schon in Ranis etwas skizzieren können“, sagt sie ein wenig verschnupft. Sie erhole sich gerade, während Papa Schlafke nach einer fast überstandenen Erkältung schon wieder produktiv ist. Am Montagabend und Dienstagmorgen stellte er jeweils ein Acrylbild fertig. Mit welchem Motiv? „Natürlich die Burg Ranis“, wie er sagt.

Ein paar Überraschungsmomente sollen die Besucher am Freitag noch erleben können. „Fliegende Blätter“, sagt er grinsend. „Ich nenne es Rausverkauf. Denn Kunst ist Veränderung.“ Und wie geht’s weiter? „Ich erarbeite daheim gerade eine Ausstellung zum Thema Jazz“. Und Ranis? „Vielleicht was zu Weihnachten“, sagt er vage.

Freitag, 29. Oktober, 17 Uhr, Burg Ranis