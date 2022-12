Regelschule in Neustadt lädt zum Weihnachtsmarkt ein

Neustadt. Von einer Ausstellung bis hin zur Vorstellung des Projekts „Grüner Schulhof“ – das Programm auf dem Weihnachtsmarkt der Regelschule Wolfgang von Goethe ist vielfältig.

Zu einem Weihnachtsmarkt wird am Dienstag, 20. Dezember, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr in die Regelschule Johann Wolfgang von Goethe in Neustadt eingeladen.

„In den vergangenen zwei Jahren musste diese schöne Tradition unterbrochen werden, aber in diesem Jahr sind alle Eltern, ehemalige und zukünftige Schüler sowie natürlich auch alle anderen Interessierten wieder herzlich eingeladen, unsere kleine aber feine Schule aufzusuchen“, sagt Schulleiter David Keitel. Drei Tage lang bereiten Schüler, Lehrer und auch der Förderverein der Schule ganz fleißig vor, um für einen gelungenen Abend zu sorgen. Es wird gebastelt, gewerkelt, gebacken. Zum Weihnachtsmarkt warten auf die Besucher dann unterschiedliche Angebote.

So wird etwa das Projekt „Grüner Schulhof“ vorgestellt, der Schulförderverein und die Schüler der Klasse 10 sorgen für das leibliche Wohl und Schülerinnen der 9. Klasse erwarten die Jüngsten zum Kinderschminken. Darüber hinaus bietet der Flohmarkt eine gute Gelegenheit, noch ein paar Weihnachtsgeschenke zu erwerben, heißt es weiter. Außerdem werden gelungene Schülerarbeiten in einer Ausstellung präsentiert. Den krönenden Abschluss bildet eine Schülerdisco. „Wir freuen uns auf viele Besucher“, so David Keitel abschließend.