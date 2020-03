Regen führt zu Überschwemmung in Neustadt

Der lang anhaltende Regen führte am Mittwoch dazu, dass die Orla im Neustädter Ortsteil Döhlen über die Ufer trat.

Neustadt. Lang anhaltender Regen hat in Neustadt zu Überschwemmungen geführt. Im Ortsteil Döhlen trat die Orla über die Ufer.

Zu einer Überschwemmung ist es am Mittwochabend in Neustadt gekommen. Grund dafür war der über den Tag bis in den Abend hinein anhaltende Regen.

„Ich habe gegen 19.15 Uhr einen Anruf von Bürgermeister Ralf Weiße erhalten, der mich darauf hinwies, dass der Pegel der Orla sehr hoch ist. Daraufhin bin ich losgefahren, um mir ein Bild von der Lage zu machen“, gab Marco Hain, amtierender Stadtbrandmeister von Neustadt, an. Gehweg in Döhlen muss gesperrt werden Als er im Neustädter Ortsteil Döhlen angekommen war, habe er feststellen müssen, dass der Fluss bereits über die Ufer getreten und der Gehweg überschwemmt war. „Ich habe dann den Fußweg in Richtung Molbitz beidseitig gesperrt“, sagte Marco Hain. Im weiteren Verlauf des Abends behielt der amtierende Stadtbrandmeister den Pegelstand der Orla weiterhin im Auge. Als der Regen in den späten Abendstunden aufhörte, entspannte sich die Situation. „Gegen 23.30 Uhr war der Pegelstand schon um einiges niedriger. Er ist um 15 Zentimeter innerhalb von zweieinhalb Stunden gefallen“, so Marco Hain. Am Donnerstagmorgen ergab eine erneute Prüfung des Wasserstandes, dass dieser über die Nacht weiter gesunken war und 36 Zentimeter unter dem Höchststand vom Mittwochabend lag. Der Fußweg in Richtung Molbitz wurde indes wieder freigegeben.