Reichlich Bier für die Steinbruchknechte in Pößneck

Es ist nicht bekannt, seit wann auf dem Marktplatz ein Brunnen steht. Belegt ist, dass das Wasser der unteren Hainquelle durch eine Leitung aus Holzrohren bis ins Kloster und weiter bis zum Marktplatz geleitet wurde. Man kann annehmen, dass um 1350 ein erster Brunnen, ein Holzbottich, in den ständig Wasser lief, auf dem Marktplatz stand. Offensichtlich wurde er Ende der 1470er Jahre erneuert, denn 1478 benötigte man mehrere Bleche für den „neuen Marktborn“.

1520, wenige Jahrzehnte nach der Fertigstellung des Rathauses, aber noch vor der Erbauung der Rathaustreppe, fasste der Pößnecker Stadtrat den Beschluss, einen neuen Marktbrunnen zu errichten. Er sollte ein großes Becken erhalten und künstlerisch gestaltet sein. Noch im Herbst 1520 war es den Stadtvätern gelungen, einen auswärtigen Fachmann zu gewinnen, der die Bauarbeiten leiten sollte, nämlich Meister Hans aus Jena.

Sandstein aus Stadtroda und aus der Gothaer Gegend

Meister Hans wusste, wo man in Thüringen geeignete Steinbrüche findet. Für alle Steinplatten ohne Zierelemente sollte Sandstein aus Roda, heute Stadtroda, verwendet werden. Es handelte sich dabei um die Platten für den Beckenboden und für die Seiten der zehneckigen Beckenwand. Für die zehn Halbsäulen und die Decksteine auf der Beckenwand, aber auch für das Postament, also den Mittelpfeiler mit seinen Schmuckelementen, benötigte man einen Sandstein von höchster Qualität. Da kam nur der berühmte Seebergsandstein infrage. Dieser Sandstein wird auch heute noch am großen Seeberg bei Gotha abgebaut.

Im Pößnecker Stadtarchiv wird eine Akte aufbewahrt, die die Überschrift „Bau des Rohrbrunnens“ trägt. Auf 34 Seiten werden darin die Arbeiten zur Erbauung des Marktbrunnens abgerechnet.

Rechtzeitig hatte Meister Hans seine Werkzeuge nach Pößneck gebracht. Für die Steinmetze musste ein Werkschuppen auf dem Marktplatz errichtet werden. Weil darin die Steine bearbeitet werden sollten, benutzte der Stadtschreiber dafür den Begriff „Steinhütte“.

So etwa sah 1521 der Mittelpfeiler mit den Löwenköpfen aus. Foto: Hans Walter Enkelmann

Im Januar 1521 begann man, im Rodaer Steinbruch große Sandsteinplatten zu brechen. Die Arbeit war aufwendig. Für die Brunnenwand benötigte man Steinblöcke mit Mindestmaßen von 1,5 Meter Länge, 1,3 Meter Breite und 0,4 Meter Stärke. Das Gewicht eines solchen Sandsteinblocks beträgt zirka zwei Tonnen. Mit den zur Verfügung stehenden Pferdegespannen konnte man immer nur einen dieser Steinquader nach Pößneck bringen. Anfang Juni 1521 waren die Arbeiten im Rodaer Steinbruch abgeschlossen und alle Steinplatten in der Steinhütte gelagert, wo sie bearbeitet wurden. Mitte Juni begab sich Meister Hans mit Vertretern des Stadtrates zum Seeberg bei Gotha, um die im dortigen Steinbruch geplanten Arbeiten zu verdingen. Hans Zipfel verköstigte die Steinbruchknechte mehrmals und brachte ihnen eine Tonne Bier. Am 30. August wurde der letzte Stein gebrochen.

Inzwischen wurde in der Steinhütte auf dem Pößnecker Marktplatz eifrig gearbeitet. Besonders exakt mussten die zehn Seitenplatten sowie die zehn Halbsäulen mit spiralförmig gewundener Kannelierung gearbeitet sein. Nur so konnte man garantieren, dass das Brunnenbecken wasserdicht wird. Auf das Postament, den großen Pfeiler, der in der Mitte des Brunnenbeckens platziert werden sollte, gehörte ein künstlerisch gestalteter Aufsatz, aus dem das Wasser in das Becken sprudelt. Heute trägt es einen geharnischten Mann mit Lanze und Schrifttafel.

Der Marktbornmann nahm erst später seinen Platz ein. Von einer Männerfigur oder einem Landsknecht ist in der Abrechnung von 1521 an keiner Stelle die Rede. In keinem Posten wird ein geharnischter Bürger, ein Ritter, ein heiliger Mauritius oder eine vergleichbare Männerfigur erwähnt. Die Herstellung einer solchen Skulptur wäre aufwendig und kostspielig gewesen und hätte sich mit Sicherheit in den Aufzeichnungen des Stadtschreibers niedergeschlagen.

Zudem ist an der heutigen Skulptur ein Detail festzustellen, welches erst 100 Jahre später, also Anfang des 17. Jahrhunderts in Pößneck auftaucht. Es handelt sich um den sogenannte Mühlsteinkragen. Der Marktbornmann hat einen solchen Kragen und hatte ihn auch in seiner frühesten Form. Die Schlussfolgerung kann nur lauten: Der Brunnen von 1521 besaß keine Skulptur eines geharnischten Mannes.

Vier Gulden für die Löwenköpfe

Stattdessen wurde die Brunnenmitte in anderer Weise gestaltet. Löwenköpfe, vermutlich nach allen vier Seiten des Marktplatzes ausgerichtet, zierten den Aufsatz auf dem Mittelpfeiler. Man hatte sich wohl in Anlehnung an das Stadtwappen für diese Darstellung entschieden.

Anfang September 1521 wurde Meister Hans verdingt, für vier Gulden die Löwenköpfe aus einem großen Steinblock herauszuarbeiten. Am 16. Oktober erhielt er weitere zwei Gulden für die Vollendung der Köpfe. Drei Groschen ließ sich die Stadt eine von Friedrich Stapf zubereitete Mahlzeit kosten, zu der man Meister Hans in Anerkennung seiner Arbeit an den Löwenköpfen lud. Mit einem Bohrer wurden Löcher in die Löwenköpfe gebohrt, um darin Wasserspender in Form von Kupferrohren zu platzieren.

In Pößneck wurde vor 500 Jahren der Marktbrunnen erbaut. Das ist eines der wichtigsten 2021er Jubiläen in der Stadt – so wichtig, dass im vergangenen Herbst die Vorbereitung eines Marktbrunnenfestes gestartet wurde. Ob und in welchem Umfang diese Veranstaltung nun im Frühsommer stattfinden wird, ist unklar. Coronaunabhängige Dinge wie die umfassende Betrachtung des Denkmals in einer der nächsten Ausgaben der „Pößnecker Heimatblätter“ finden dennoch statt. In einer kurzen Serie veröffentlichen wir vorab einen Auszug aus der Monographie des Pößnecker Marktbrunnens. mko