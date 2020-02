Rein in die Kartoffeln!

Über die Jahre haben mich vier Parteien gefragt, ob ich denn nicht Mitglied werden möchte.

Einmal hat ein Vorsitzender in den Raum gestellt, dass die Mitwirkung in seinen Reihen das Ticket für eine Laufbahn im öffentlichen Dienst wäre – ich habe verzichtet.

In eine andere Partei hätte mich beinahe die Sympathie für eine engagierte Frau von der Basis gezogen – ich habe von Evas Apfel nicht gekostet.

Der feierlichste Anwerbeversuch liegt 20 Jahre zurück und ich sehe den damaligen CDU-Landtagsabgeordneten Gottfried Schugens heute noch vor mir, wie er mir im alten Pößnecker Schützenhaus am Rande eines Termins erklärt, dass das Engagement in seiner Partei das Sahnehäubchen meiner journalistischen Arbeit sein könnte – ich sah das anders.

Einige Zeit später habe ich ein zukunftsorientiertes liberales Projekt mit einer 50-Euro-Spende unterstützt, was mir dann wirklich nette Post von der FDP samt Beitrittserklärung einbrachte – ich habe sie nicht ausgefüllt.

Es sind berufsethische Erwägungen, die mich davon abhalten, einer Partei beizutreten. Und in diesen Tagen bin ich besonders froh, nicht der CDU und nicht der FDP anzugehören. Denn ich wüsste nicht, wie ich meinen Kollegen, meinen Nachbarn, meinen Kindern dieses rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln rund um den neuen Thüringer Ministerpräsidenten erklären, die Vorgänge gar verteidigen soll. Das können nicht einmal langjährige CDU-Mitglieder, was ich beim Versuch festgestellt habe, Meinungen von der Orlataler Basis der Partei zu dokumentieren.

Thomas Kemmerich (FDP) ist eindeutig auf einem demokratischen Weg Landesvater geworden. CDU und Liberale haben allerdings auch im Orlatal mit der zentralen Selbstverpflichtung Stimmen und Unterstützung bekommen, dass sie nicht mit der Höcke-AfD paktieren werden, in keiner Weise. Dieses Versprechen wurde als Erstes unter den Umständen gebrochen, dass noch kein Finger für das Land gerührt wurde. Das haben die Menschen, die noch an die bürgerliche Mitte glauben, nicht verdient! Und um bei den Kartoffeln zu bleiben – die Landtagsabgeordneten aller Couleur sollten endlich und ohne weitere Selbstbeschäftigungen den Acker bestellen, der ihnen am 27. Oktober anvertraut wurde!