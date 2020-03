Reisebüros im Saale-Orla Kreis in Sorge um ihre Geschäfte

„Ich reise trotzdem“: Dieser Satz schwärmt als Botschaft vereinzelt durch die sozialen Medien, wenn es um die Stichwortkombination Urlaub und Coronavirus geht. „Es gibt noch genug Leute, die dennoch in den Urlaub fahren wollen“, sagt Wena Zeitler, Inhaberin vom Reisebüro Traeger in Pößneck. Dennoch seien die Zeiten aktuell schwierig.

„Noch nehmen einige unserer Kunden alles Mögliche an. Das Verhalten ist völlig unterschiedlich. Fernreisen, Mittelstrecken… Von Thailand über Sri Lanka bis Ägypten“, zählt sie auf. „Die sagen sich: ,wenn es uns erwischt, erwischt es uns.“

Trotz Coronavirus keine Reiseschnäppchen

Einige buchten auch aus Sicherheitsgründen um, weil sie zu einer Risikogruppe gehören. Andere wählten den Zeitraum Juni, Juli oder die Herbstmonate und verschieben ihren Urlaub lediglich nach hinten.

Wer furchtlos ist und aufgrund der geringeren Nachfrage auf ein Reiseschnäppchen hofft, dem kann die Inhaberin keine guten Angebote machen. „Die Welt verramscht sich trotzdem nicht. Außer beim Toilettenpapier“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Bis dahin wolle sie versuchen, ihren Kunden so viel Sicherheit wie möglich zu geben. Viele Veranstalter räumen ihren Kunden Storno oder Umbuchungen ein. „Das kurbelt auch die Nachfrage wieder etwas mehr an“, sagt Zeitler. Und beraten ließen sich ihre Kunden immer gern. Auf einem Regal neben einer Kaffeemaschine steht eine Tasse mit der Aufschrift „Bali“. „Auch

Bali? „Geht noch“, sagt Wena Zeitler. Foto: Dominique Lattich

da kann man noch hin“, sagt sie.

Existenzen wieder einmal auf dem Prüfstand

Herrscht dennoch Sorge um das Geschäft? „Ja, natürlich“, sagt die Inhaberin. „Wir hoffen, dass wir diese Zeit gut überstehen. Das geht so ziemlich allen Kollegen deutschlandweit so, wie ich das mitbekommen habe.“ Existenzen sehe sie schwer auf dem Prüfstand – erneut.

Ähnlich sieht es Jörg Schenck vom gleichnamigen Reisebüro mit Filialen in Pößneck und Leutenberg. „Es wird mehr storniert als gebucht“, ist seine Erfahrung. „Die Leute sind verunsichert. Am Anfang haben sie noch eher einfach umgebucht“, so Schenck. Er schätzt, dass 60 bis 70 Prozent der Buchungen wegfallen im Vergleichszeitraum im vergangenen Jahr.

„Wir können nur abwarten“, sagt er. Noch seien die nordischen Länder relativ unbelastet. „Aber das kann sich eben alles jederzeit ändern“, so Schenck. Beratungen nehmen seine Kunden ebenfalls gern entgegen, denn viele seien nicht ausreichend oder falsch über das Coronavirus informiert, wie Jörg Schenck feststellt.

„Für uns ist das sicher auch eine wirtschaftliche Frage. Wir machen uns Sorgen ums Geschäft und darüber, wie lang wir diesen Zustand aushalten“, sagt er. Er selbst sei erst vor kurzem in Spanien gewesen, alles verlief gut. „Es ist eben auch nicht erkennbar, wo das Virus als nächstes auftaucht“, so Schenck nachdenklich.

Viele Menschen wirken verunsichert

Wenn Sven Götze, Chef des Reisebüros Götze in Neustadt, jetzt ein Land bereisen könnte, würde er gern in die Türkei oder auch nach Ägypten fliegen. „Viele Menschen sind sehr verunsichert“, sagt er und ebenso wie sein Kollege meint er: „Abwarten, mehr können wir nicht tun.“ Die Buchungen gingen gegen null, wie er mitteilt. Vereinzelt gebe es Storno-Anfragen.

„Sicher ist es gut, vorsichtig zu sein, aber ich denke, dass das Thema teilweise zu sehr aufgebauscht wird. Die Lage ist für uns alle ungewiss“, sagt er auch bezüglich anderer Reiseziele. Er habe Bekannte in Norwegen. „Dort geht die Panik jetzt auch los, sagen sie“, so Götze.

Laut der Zahlen, die ihm vorliegen, liege der Umsatzrückgang bundesweit bei etwa 75 Prozent. „Wir machen uns auf alle Fälle Sorgen darüber, wie das weitergeht“, sagt Götze. Dass es für ihn und Kollegen aus der Branche Unterstützung durch ein Hilfspaket der Bundesregierung geben wird, bezweifelt er.