Rettung in Pößneck kommt von oben

Diesen Anblick haben die Pößnecker so wohl noch nicht gehabt: Am Freitag gegen 13 Uhr landete der Rettungshubschrauber Christoph 23, welcher eigentlich in Koblenz stationiert ist, auf dem Altstadtplatz. In einem benachbarten Haus benötigte eine Person dringende medizinische Hilfe.

Die Freiwillige Feuerwehr Pößneck sicherte Landung und Start mit zwei Fahrzeugen und einem Dutzend Mitglieder ab. Laut Ordnungsamtsleiter Andreas Blümel gehört der Altstadtplatz nicht zu den empfohlenen Rettungspunkten in der Stadt. Letztlich entscheiden aber Rettungsleitstelle und Pilot, wo der Hubschrauber möglichst nah am Geschehen und gefahrenfrei landen kann.

