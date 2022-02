Richtige Lehre gezogen

Marius Koity über einen Hauskauf und seine Fragen

Die Nachricht über den Erwerb des Sentjabowhauses durch die Stadt hat in Pößneck einige Wellen geschlagen. Leser wundern sich seit Montag über die Laubengänge im versteckten Innenhof des Eckhauses Steinweg/Kantorgasse, fragen nach zusätzlichen Fotos aus dem Gebäude, teilen Erinnerungen über den umtriebigen wie kauzigen Herbert Wassiljewitsch Sentjabow (1932-2021). Vor zweieinhalb Jahren brachte mir der promovierte Wissenschaftler das damals druckfrische Büchlein „Umsonst haben wir nicht gelebt“ (Nora Verlag Berlin, 2019) in die Redaktion, das ein gewisser German Taub geschrieben habe. Ich vermute, dass das Sentjabows Pseudonym war. Er hat das immer verneint. Und für bald ein weiteres Buch von German Taub versprochen. Es sollte nicht sein.

Aus dem gegebenen Anlass rief mich ein älterer Herr mit der Frage an, wie viele Wohn- und Geschäftshäuser die Stadt Pößneck insgesamt zu Sanierungszwecken gekauft habe. Nun, derzeit besitzt sie wohl zehn solcher Immobilien. Eine spontane Liste von Bauamtsleiter Frank Bachmann beginnt in der Raniser Straße 28, führt über prominente Gebäude wie das Bindersche Kaufhaus in der Breiten Straße oder das Fischersche Haus am Kirchplatz bis in die Neustädter und die Turmstraße und nun eben zurück in die Kantorgasse 4. Sechs einst kommunalisierte Objekte wurden nach städtischen Rettungsinvestitionen allein seit 2019 reprivatisiert. Die Stadt wird den lokalen Immobilienmarkt auch in Zukunft aufmischen, wenn sie das für richtig hält, daran besteht kein Zweifel. Es ist ein gutes Stück Wirtschaftsförderung und auch eine Lehre aus den Zeiten, als zu viele ortsbildprägende Großgebäude vor aller Augen so lange verfielen, bis nur noch der Abriss in Frage kam.