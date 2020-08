Riesige finanzielle Aufgaben für Raniser Kirche

Die Kirche St. Margarethen in Ranis bereitet der Kirchgemeinde Sorgen.

Ranis. Die Stadtkirche St. Margarethen in Ranis startet einen Spendenaufruf, um unter anderem den Schimmelbefall loszuwerden.

Die evangelische Kirchengemeinde Ranis wendet sich jetzt mit einem dringlichen Aufruf an alle, denen die Stadtkirche am Herzen liegt. Immer mehr zeigen sich am Gotteshaus die Spuren der Zeit und verschiedene Baumängel. „Aber unsere Kirche ist kostbar und stadtbildprägend wie die Burg. Deshalb möchten wir unsere schöne Kirche für unsere Kinder und Enkel erhalten!“, teilt der Gemeindekirchenrat mit und hat deshalb einen Aufruf verfasst, der erstmalig bei der musikalischen Andacht Anfang August veröffentlicht wurde.