Riesige Sonnenblumen blühen zwischen Krölpa und Rockendorf

Krölpa. Woran es liegt, dass die Sommerblumen bei Krölpa so groß wachsen und bis in den Herbst hinein blühen.

An der Bundesstraße 281 zwischen Krölpa und Rockendorf blüht ein Meer aus riesigen Sonnenblumen. Doch was hat hat es mit ihrer Größe auf sich? Student Florian Krause aus Könitz, aktuell Praktikant bei der Agrarprodukte Ludwigshof, weiß es. Dass die Sonnenblumen so groß sind, liege an der Saat. „Es ist eine hochwachsende Sorte mit kleiner Blüte. Wir pflanzen sie weit auseinander, sodass sie genug Platz zum Wachsen haben“, erklärt der 24-Jährige.

Auch im Herbst blühen die Blumen noch. „Sie werden standort- und sortenabhängig geerntet. In der Regel ab September“, sagt der Agrarwirtschaftsstudent. Das Feld zwischen Krölpa und Rockendorf gehöre zu den wenigen der Agrarprodukte Ludwigshof, die sich für den Anbau von Sonnenblumen eignen. Jeder und jede kann sie dort selbst pflücken.