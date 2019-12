Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rockpiraten entern Pößnecker Shedhalle

Einen vergleichsweise zeitigen Feierabend hatte in der Nacht zum Donnerstag die Band Rockpirat. Beim Weihnachtstanz in der Pößnecker Shedhalle beendeten sie ihren Auftritt 0.15 Uhr, nachdem die Musiker schon kurz nach Einlassbeginn mit dem ersten Block starteten. Im Anschluss unterhielten mehrere DJs bis 5 Uhr das Publikum.

„Es obliegt natürlich dem Veranstalter, wann wir spielen. So aber war alles gut. Wir waren mit der Stimmung im Publikum sehr zufrieden und hatten unseren Spaß“, sagte Markus Wipprecht, Sänger der Formation aus Weimar. Zum dritten Mal waren die Musiker der vor 25 Jahren gegründeten Band in der Shedhalle zu Gast. Bisher spielten sie zu Ostern und an einem Sommerabend, bei einem Weihnachtstanz waren sie am Mittwoch das erste Mal zu erleben und bestens aufgelegt.

„Das Konzept, Livemusik mit den Darbietungen von DJs an einem Abend zu verbinden, ist natürlich sehr gut. Mit dem guten Zuspruch danken es die Besucher dem Veranstalter“, so Frontmann Wipprecht weiter. Die Shedhalle war wiederum gut besucht, vollständig ausverkauft war sie aber nicht.

Die „Kinder der 90er“, so hatte es Wipprecht während der Lieder aus dieser Zeit ausmachen können, waren unter den Gästen der Ü30-Party in der Mehrzahl. Wenig überraschend allerdings ist, dass zum Tanz in der Shedhalle auch Menschen der Ü50-Generation kommen, um sich hier am ersten Weihnachtsfeiertag zu treffen.

Die Veranstaltung war vor vielen Jahren ins Leben gerufen worden, als der frühere Shedhallenpächter Harro Bauchspies jeweils die Schlettweiner Hausband zu Gast hatte. Die Fans kamen in Scharen. Inzwischen gehört die Veranstaltung zur Hirschtanz-Reihe, die in mehreren Städten zu Hause ist und ihren Ursprung in Gera hat.

„In dieser Jahreszeit merken wir auch, dass es weniger Säle geworden sind. Ab März haben wir aber wieder einen vollen Terminkalender und gut zu tun. Das setzt natürlich voraus, dass man ein breites Repertoire hat“, resümierte Sänger Markus Wipprecht. In der Tat sind die Rockpiraten Weimar breit aufgestellt, spielen sie doch neben den Songs aus den 1990ern auch Stücke der Neuen Deutschen Welle. Von „Cordula Grün“ bis hin zu Liedern von Rammstein und AC/DC sowie aktuellem Material ist alles dabei. Das Publikum in Pößneck dankte mit einer vollen Tanzfläche.