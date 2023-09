Rollator-Führerschein in Pößneck

Pößneck. Tipps und Tricks zur Vermeidung von Stürzen

Der Senioren- und Behinderten Beirat der Stadt Pößneck bietet am Dienstag, 12. September, seine nächste Sprechstunde an. Interessierte werden zwischen 15 bis 16 Uhr in der Awo-Begegnungsstätte im Pößnecker Zentrum empfangen.

Im Anschluss, ab 16 Uhr, findet an gleicher Stelle der nächste Runde Tisch der Pößnecker Rolli-Fahrer statt. „Zu diesem Treffen kommt eine Agathe-Beraterin und lädt Seniorinnen und Senioren zum Rollator-Führerschein ein“, teilt Ingo Böhme als Initiator dieser Treffen mit. „Einige werden schmunzeln, andere die Stirne runzeln“, meint er. „Doch die Sache ist ernst.“ Es gehe darum, Tipps und Tricks zur Vermeidung von Stürzen zu vermitteln. Zum Informationsangebot gehöre auch die Einstellung der richtigen Höhe der Gehhilfen, ein Rollator-Training mit Sicherheitscheck, die Vorstellung von Alternativen sowie Ein- und Aussteige-Übungen in den Bus mit dem Mobilitätsbeauftragten des regionalen Nahverkehrsbetriebes Kombus.

Nähere Informationen gibt es bei Ingo Böhme unter Telefon 01 77/38 44 105.