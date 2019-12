Biersommelier Frank Winkel, Rosenbrauerei-Chef Nikolaus Wagner und Braumeister Jens Unglaub stoßen auf die Auszeichnung an.

Rosen-Spezial zum Bier des Monats gekürt

Die Bierspezialität „Rosen Spezial“ wurde vom ProBier-Club, der nach eigener Aussage mit über 6000 Mitgliedern weltweit als Deutschlands größte Konsumentenvereinigung gelte, zum Bier des Monats November 2019 gewählt. Das hopfige Getränk ist damit auch für das Bier des Jahres nominiert, welches im kommenden Februar gekrönt wird. „Wir sind stolz auf die Auszeichnung und die damit verbundene Wertschätzung unserer Arbeit“, sagt Rosen-Braumeister Jens Unglaub.

ProBier-Gründer und Sommelier Frank Winkel beschreibt das Spezial so: „Es ist goldgelb im Glas und eine schöne Blume.“ Die fruchtige Hopfennote steige sofort in die Nase, fährt er fort, und beim ersten Schluck entfalte sich wieder eine hopfige Note. Dazu geselle sich eine leichte Malzigkeit im Geschmack.

„Die Rosen Brauerei ist eine der schönsten Deutschlands“, findet der Biersommelier aus Lünen bei Dortmund. Das Gebäude spiegele eine lange Tradition wieder und habe einen urigen Charakter. Auf die Frage hin, wie das Bier ausgewählt werde, antwortet er so: „Einmal im Monat trifft sich der Konsumentenausschuss, bestehend aus Sommeliers und Laien, und verkostet Biere aus ganz Deutschland“, sagt Winkel. Es gebe keine Blindverkostungen, sondern die Mischung aus Etikett und Geschmack sei entscheidend.

Der Club versendet dann jeden ­Monat neun Bierspezialitäten aus einer regionalen Brauerei an seine 1500 aktiven Mitglieder zum Verkosten, in diesem Monat gibt es ProBier-Pakete aus Pößneck. Außerdem erhalten alle über 6000 Mitglieder weltweit eine Clubzeitung, in der die Rosenbrauerei vorgestellt wird. Die Mitglieder wählen dann aus den zwölf Bieren des Monats das Bier des Jahres.

Derzeit sei das bayrische Hell im Trend, beobachten die Pößnecker Bierbrauer und auch die aus Dortmund angereisten Gäste um Frank Winkel.

Das ist das zweite Mal, dass die Pößnecker diese Auszeichnung erhalten. Im Juli 2013 erwarb das Rosen Pils die Auszeichnung Bier des Monats. Dieses Jahr hoffen sie auch noch den Preis für das Bier des Jahres zu erhalten.