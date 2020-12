Rückblick: Pößnecker erster Corona-Fall in Thüringen

Im Saale-Orla-Kreis gab es den ersten Corona-Infizierten in Thüringen: Am Abend des 2. März 2020 erhält das Gesundheitsamt in der Kreisverwaltung in Schleiz die Bestätigung, dass sich ein 57-jährige Pößnecker mit dem neuartigen Sars-CoV-2 -Virus angesteckt hat. Mitglieder einer Reisegruppe auch aus den Landkreisen Greiz und Saale-Holzland, die mit ihm in den Winterferien in Südtirol waren, und andere Kontaktpersonen wie ein Pößnecker Allgemeinmediziner müssen in Quarantäne.

Bei fast allen der 178 der ersten getesteten Personen wird nach einer Woche des langen Wartens auf die Laborergebnisse kein Virus nachgewiesen. Das Gymnasium in Pößneck kann seinen Schulbetrieb wieder aufnehmen, nachdem auch Verdachtsfälle aus der Schule negativ getestet wurden.

„Der sportliche und drahtige Hobbytaucher hatte einen mittelschweren Verlauf und musste über zwei Wochen stationär behandelt werden. Über Langzeitfolgen haben wir da noch gar nicht geredet“, wird der Leiter der Pandemiestation und Oberarzt der Klinik für Innere Medizin II der Thüringen-Kliniken in Saalfeld, Igor Alexander Harsch, später über den ersten Corona-Infizierten Thüringens sagen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft die Verbreitung des Ende 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan erstmals aufgetretenen Coronavirus am 12. März als Pandemie ein. Auch im Saale-Orla-Kreis werden nie dagewesene Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen – alles mit dem Ziel, die Ausbreitung des Erregers zu verlangsamen und so den Kollaps des Gesundheitssystems mit all seinen Folgen zu vermeiden. Gaststätten und Hotels, viele Geschäfte und Dienstleister müssen schließen, Veranstaltungen abgesagt werden, Schulen wechseln – soweit möglich – auf Heimunterricht vor dem Computer. Eltern im Homeoffice erleben eine Doppelbelastung. Ende März gibt es in der Triptiser Seniorenresidenz einen massiven Ausbruch und bald die ersten Todesfälle an oder mit Corona im Saale-Orla-Kreis. Anfang Mai endet der Shutdown mit Lockerungen.

Nach einer scheinbaren Entspannung der Situation in den Sommermonaten, in denen viele Menschen im eigenen Land Urlaub machten, stiegen seit dem Spätsommer die Infektionszahlen wieder merklich an. Nicht mehr punktuell, sondern in immer mehr Orten des Landkreises. In vielen Kindergärten und Schulen müssen nach Infektionen ganze Gruppen oder Klassen in Quarantäne. Mit Beginn des Novembers gibt es wieder stärkere Einschränkungen des täglichen Lebens. Dennoch steigt die Zahl der Neuinfektionen nicht nur in Behinderten- und Pflegeheimen. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, die mit der Kontaktnachverfolgung nicht mehr nachkommen, erhalten auf Bitten des Landratsamtes ab Ende November Unterstützung von einer Soldatin und fünf Soldaten der Bundeswehr. Im Kreiskrankenhaus Schleiz werden die ersten Notfallpatienten abgewiesen und in andere Kliniken gefahren. Der Vorstandsvorsitzende des DRK-Kreisverbandes, Ralf Adam, sieht den Rettungsdienst personell zwar gut aufgestellt. „Aber wir finden keine Krankenhäuser zur Patientenabnahme. Sachsen und Bayern machen dicht. Am Wochenende haben wir von zehn Krankenhäusern Absagen bekommen, bis wir schließlich einen Notfallpatienten im elften unterbringen konnten“, sagt er am 8. Dezember. Der Saale-Orla-Kreis, der tags darauf mit 412,1 Infizierten hochgerechnet auf 100.000 Einwohner seine bis dato höchste Sieben-Tage-Inzidenz erreicht, wird zu einem der Corona-Hotspots in Deutschland. Aus diesem Grund wird eine Allgemeinverfügung mit zusätzlichen Einschränkungen wie Maskenpflicht auch im Freien auf belebten Plätzen und Straßen erlassen, die am 18. Dezember mit einigen Änderungen verlängert wird. Mitten im Weihnachtsgeschäft müssen die meisten Einzelhandelsgeschäfte schließen. Ungeachtet der Pandemie treffen sich Coronaleugner und Kritiker der Einschränkungen wiederholt zum „Spaziergang“ in Bad Lobenstein und anderen Städten. In Pößneck kommt es am Abend des 14. Dezember zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen einigen „Spaziergängern“ und Einsatzkräften der Polizei.

Von Anfang März bis 18. Dezember zählt das Robert-Koch-Institut im Saale-Orla-Kreis 1443 Infizierte und 20 Verstorbene.