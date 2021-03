Rückerstattung von Beiträgen im Saale-Orla-Kreis kann beginnen

„Im Ringen um die Rückerstattung der Kindergarten- und Hortbeiträge haben wir entscheidende Verbesserungen erreicht. Es ist uns gelungen, eine unverhältnismäßige Belastung von Eltern und Kommunen im Saale-Orla-Kreis zu verhindern.“ Das hat der Orlataler CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott zu dem am Freitag im Thüringer Landtag verabschiedeten Gesetz zur Beitragsrückerstattung nach coronabedingten Schließungen von Einrichtungen zur Kinderbetreuung erklärt.

Herrgott stimmte für das Gesetz, dessen rot-rot-grüner Erstentwurf vor den CDU-Änderungen „noch etliche Mängel“ enthalten habe. „Alle Eltern, die ihre Kinder an höchstens fünf Tagen im Monat in die Notbetreuung gegeben haben, bekommen ihre Beiträge 1:1 zurück. Und das unabhängig davon, ob sie in diesem Monat auch die reguläre Betreuung in Anspruch genommen haben oder nicht“, so Herrgott.

Diese Regelung greife, wenn es zu landesweiten oder regionalen Einrichtungsschließungen an mehr als 15 Kalendertagen im Monat gekommen ist.

„Gleichzeitig sorgt die von uns durchgesetzte Spitzabrechnung dafür, dass die Kommunen am Ende nicht auf Teilen der Rückerstattungskosten sitzen bleiben“, so Herrgott. Nun sei es an der Landesregierung, Gelder an Eltern und Kommunen so schnell wie möglich zurück zu zahlen.