Rundgang zum jüdischen Leben in Pößneck

Philipp Gliesing, hier bei der Verlegung von Stolpersteinen in Pößneck am 4. Mai 2021, wird beim Pößnecker Sonntagsstreifzug referieren.

Pößneck. Der nächste Sonntagsstreifzug findet am 29. August statt. Das erwartet Interessierte.

Der nächste Pößnecker Sonntagsstreifzug ist am 29. August ab 13.30 Uhr dem einstigen jüdischen Leben in Pößneck gewidmet. Treffpunkt ist das Bindersche Kaufhaus in der Breiten Straße 2 als wohl bedeutendstes erhaltenes Zeugnis im Sinne des Rundgangsschwerpunkts. Die anderthalbstündige Tour ist auch ein Angebot des Themenjahres „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“. Es referiert Philipp Gliesing, der sich mit diesem Thema seit seinen Zeiten als Schüler des Pößnecker Gymnasiums auseinandersetzt.

Im Mittelpunkt stehen nicht nur Schicksale von Menschen jüdischen Glaubens und deren einstige Wohn- und Arbeitsstätten. Zum Rundgang gehören auch Stationen, die Auskunft über die einstige NSDAP-Ortsgruppe sowie Beteiligte an der „Arisierung“, also des Raubs jüdischen Eigentums, geben.

Karten für den vorletzten Pößnecker Sonntagsstreifzug des Jahres gibt es in der Stadtinformation, Telefon 03647/41 22 95.