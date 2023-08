Saale-Orla-Kreis: Arbeitnehmer im vergangenen Jahr durchschnittlich 25,6 Tage krank

Pößneck/Schleiz. Dennoch sei der Krankenstand im Saale-Orla-Kreis einer der niedrigsten in Thüringen, sagte die Barmer-Krankenkasse.

Der Krankenstand im Saale-Orla-Kreis ist einer der geringsten in Thüringen. Das stellt die Barmer fest.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Saale-Orla-Kreis seien im vergangenen Jahr durchschnittlich 25,6 Tage krankheitsbedingt ausgefallen, wie aus Daten der Krankenkasse hervorgeht. Weniger Fehltage habe es nur in Jena (24), Weimar (24,2) und Suhl (25,2) gegeben. Der landesweite Durchschnitt liege bei 27,6 Tagen, bundesweit aber bei lediglich 22,7 Tagen.

„Der Trend bei den Krankmeldungen geht leider in keine gute Richtung“, sagt Sven Quade, Barmer-Geschäftsführer im Saale-Orla-Kreis. Gegenüber dem Vorjahr habe es bei den krankheitsbedingten Fehltagen einen Anstieg um knapp neun Prozent gegeben. Bundesweit sei die Zahl der Fehltage sogar um 29 Prozent angewachsen.

Die Ursachen dieser Entwicklung seien vielfältig. Zum Teil erkläre sich der Anstieg mit der Mitte 2022 eingeführten elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung. Dadurch erreiche nun auch bei kurzen Krankschreibungen jeder Fall die Krankenkassen. Damit werde das Gesamtbild realistischer.

Im Saale-Orla-Kreis knapp 5.000 Versicherte

Hauptursache für Krankschreibungen im Saale-Orla-Kreis seien laut Barmer zuletzt Atemwegsinfekte mit durchschnittlich 6,3 Fehltage gewesen, was gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 70 Prozent bedeute. Der Grund für diesen Anstieg wird in Nachholeffekten nach Corona sowie in mehreren Grippewellen gesehen. Auf Rückenleiden seien vergangenes Jahr im Saale-Orla-Kreis 5,1 und auf psychische Erkrankungen im Durchschnitt 4,5 Fehltage entfallen.

Kleine und mittelständische Betriebe müssten „das Thema Gesundheitsförderung noch stärker in den Fokus rücken“, sagt Quade. Die Barmer zählt im Saale-Orla-Kreis knapp 5.000 Versicherte.