Saale-Orla-Kreis: Arbeitslosigkeit springt auf 5,5 Prozent

Pößneck/Schleiz/Bad Lobenstein In den vergangenen Wochen haben im Saale-Orla-Kreis deutlich mehr Männer als Frauen und viele Arbeitnehmer der Altersklasse 50+ ihren Job verloren.

Im Saale-Orla-Kreis sind derzeit 2.340 Menschen arbeitslos gemeldet – 261 mehr als vor einem Monat und 250 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ist binnen eines Monats sprunghaft gestiegen – um 0,6 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 4,9 Prozent. Das geht aus den am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktdaten der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera hervor. Sie spricht von einem „saisontypischen Einbruch“ auf dem Arbeitsmarkt ohne besondere regionale Auffälligkeiten.

Kleinteiliger betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit im Orlatal traditionell höher als jene im Oberland. So werden von der Agenturgeschäftsstelle Pößneck derzeit 1277 Arbeitslose betreut. Die lokale Arbeitslosenquote beträgt 6,3 nach zuvor 5,8 Prozent.

Im Bezirk der Agenturgeschäftsstelle Schleiz sind 1063 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Hier wird eine Arbeitslosenquote von 4,7 nach zuvor 4,0 Prozent ausgewiesen.

Unterschiedliche Entwicklungen im Oberland und Orlatal

In den vergangenen Wochen haben deutlich mehr Männer als Frauen ihren Job verloren, die Herren bilden derzeit 55,9 Prozent aller arbeitslos gemeldeten Personen im Saale-Orla-Kreis. Im Orlatal war mehr als jeder zweite neue Arbeitslose in der Altersklasse 50+, im Oberland mehr als jeder dritte. Während im Orlatal die Zahl der beschäftigungslosen schwerbehinderten Arbeitnehmer konstant blieb und die Ausländerarbeitslosigkeit sogar etwas gesunken ist, stieg im Oberland die Zahl der Betroffenen in diesen beiden statistischen Gruppen um 9,7 beziehungsweise 13,6 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen in Betreuung des Jobcenters Saale-Orla-Kreis ist ebenfalls gestiegen – im Vergleich zum Dezember um 30 auf aktuell 954 Personen. Das Jobcenter betreut derzeit 1.839 Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 2.276 Beziehern von Hartz IV.

Firmen und Einrichtungen aus der Region haben im Januar 147 freie Stellen neu ausgeschrieben. Im Saale-Orla-Kreis sind derzeit insgesamt mehr als 800 Jobs zu haben, so die Agentur.

Kurzarbeit ist nach wie vor ein Thema

Andererseits ist die Kurzarbeit nach wie vor ein Thema. Im Januar haben 138 Unternehmen aus dem Saale-Orla-Kreis neu angezeigt, dass sie in Kurzarbeit gehen werden. Konkret betroffen seien 617 Beschäftigte. Seit April 2020 haben somit 1.370 Firmen und Einrichtungen des Orlatales und Oberlandes für 14.538 Arbeitnehmer Kurzarbeit angemeldet.

Beim Blick über den Tellerrand hinaus ist festzustellen, dass die Arbeitslosigkeit im Saale-Orla-Kreis deutlich geringer als im Bund (6,3 Prozent), im Osten und in Thüringen (6,4 Prozent) ist. In der Nachbarschaft haben nur das Saale-Holzland sowie die Kreise Hof und Kronach bessere Werte. In Saalfeld-Rudolstadt beispielsweise ist die Arbeitslosenquote derzeit höher als im Durchschnitt des Bundes und des Landes.