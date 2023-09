Saale-Orla-Kreis: Arbeitslosigkeit verringert sich leicht

Pößneck. Die wichtigsten Zahlen in der Übersicht:

Die Zahl der Arbeitslosen im Saale-Orla-Kreis ist im September um 123 auf 2.232 gesunken. Im Vergleich zum September des vergangenen Jahres wurden allerdings 250 Arbeitslose mehr gezählt. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 5,4 Prozent – nach 4,8 Prozent vor einem Jahr. Das geht aus dem September-Bericht der Agentur für Arbeit Thüringen-Ost hervor.

Die Zahlen in Orlatal und Oberland unterscheiden sich nach wie vor deutlich. So gilt für den Bereich Pößneck eine Arbeitslosenquote von 6,4 Prozent, für Schleiz/Bad Lobenstein sind es 4,5 Prozent. Das Jobcenter Saale-Orla hatte zum September-Stichtag 1.992 Bedarfsgemeinschaften – 63 mehr als vor einem Jahr – in der Betreuung.

Arbeitslos sind vor allem Männer und Menschen 50+

Die Arbeitslosigkeit scheint sich in allen Segmenten außer bei den Schwerbehinderten leicht verringert zu haben. 52,9 Prozent der Beschäftigungslosen im Saale-Orla-Kreis sind Männer und 47,2 Prozent fünfzig Jahre oder älter. Die Jugendarbeitslosigkeit, also den Anteil der Frauen und Männer unter 25 Jahren ohne Stelle, beziffert die Agentur mit 8,6 Prozent. Als Langzeitarbeitslose führt sie 36,9 Prozent aller Betroffenen – 825 Personen sind also seit mehr als einem Jahr nicht mehr sozialversicherungspflichtig beschäftigt gewesen. Die Ausländerarbeitslosigkeit liegt bei 19,7 Prozent.

Im September gab es im Saale-Orla-Kreis trotzdem noch 832 freie Stellen.