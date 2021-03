Das Auto prallte auf der A9 zwischen Dittersdorf und Triptis in die Mittelmauer der Fahrbahn.

Saale-Orla-Kreis: Auto prallt auf A9 in Mittelmauer

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin gekommen. Zwischen Dittersdorf und Triptis waren zwei Autos kollidiert und eines daraufhin in die Mittelmauer gekracht.

Die Feuerwehr Schleiz sicherte die Unfallstelle ab und zog das Auto von der Fahrbahn. Kurzzeitig musste die Autobahn vollgesperrt werden. Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt.